Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu firari hükümlü, Kütahya'da polis ekiplerinin kimlik kontrolü sırasında yakalandı.

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri, Paşamsultan Mahallesi'nde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede şahsın ibraz ettiği kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine ekipler tarafından emniyete götürüldü. Burada yapılan detaylı araştırmada, şüphelinin Afganistan uyruklu N.M.N. olduğu ve 2023 yılından bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

KESİNLEŞMİŞ 12 YIL HAPİS CEZASI

Ayrıca zanlının, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, cezasını çekmek üzere Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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