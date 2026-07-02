Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. 28 maddeden oluşan kanun teklifi hakkında detayları anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin “Bu teklifi bir başlangıç olarak görmek lazım. Ekim ayından sonra da bir kanun teklifimiz daha olacak. Mümkün olduğunca geniş bir af yapmayı konuştuk. Tek bir kriter var. Daha önceki aflardan yararlanmamak kaydıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisansüstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler” dedi. İşte detaylar…

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif kapsamında 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteyle ilişiği kesilen ya da yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramayan öğrencilere yeniden eğitim hayatına dönme fırsatı verilecek.

28 maddelik kanun teklifi! Öğrenci affı TBMM’de: Özlem Zengin ‘Tek bir kriter var’ dedi, detayları anlattı

"TEK BİR KRİTER VAR"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teklifin detaylarını açıkladı. Zengin “Bu teklifi bir başlangıç olarak görmek lazım. Ekim ayından sonra da bir kanun teklifimiz daha olacak. Kanunumuz 28 madde. Mümkün olduğunca geniş bir af yapmayı konuştuk. Tek bir kriter var. Daha önceki aflardan yararlanmamak kaydıyla lisans, ön lisans, lisans tamamlama, lisansüstü düzeyde tüm öğrencilerimiz bu aftan yararlanabilecekler" dedi.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Zengin "Belli bir süre içerisinde olacak. 4 ay içerisinde ilişikleri kesilen üniversitelere başvurabilecekler. Askerlik görevini ifa eden gençlerin de yararlanması için askerlik görevlerinin sona erdiği 2 ay içerisinde onlar da aftan yararlanabilecekler" diyerek diğer detayları tek tek anlattı.

28 maddelik kanun teklifi! Öğrenci affı TBMM’de: Özlem Zengin ‘Tek bir kriter var’ dedi, detayları anlattı

EMEKLİ HOCALARA 2 YIL EK SÜRE

Zengin’in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle;

Kamuoyu çok tartıştı. Biz de kendi aramızda çokça tartıştık. Değerli hocalarım da özellikle başta tıp fakülteleri olmak üzere Anadolu'daki üniversitelerimizde çok kıymetli hocalarımız var. Biz bu değerli hocalarımızın akademik hayatta daha fazla istifade etmek istiyoruz. Onların tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Bu uygulama aslında vardı ama özlük hakları ile ilgili bazı sıkıntılar vardı. Bu anlamda bu teklifimizle öğretim üyelerimizde emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak iki yıl süreyle devam etmek mümkün olabilecek. Ve kendilerine de ek ters ücreti geliştirme ve akademik teşvik ödeneklerinden diğer çalışanlar gibi hocalarımız gibi aynı şekilde yararlanma imkanı olacak.

TAM BURSLU ÖĞRENCİ SAYISI

Türkiye'de pek çok vakıf üniversitemiz var. Bu vakıf üniversitelerimizde tam burslu öğrencilerimizin olması çok önemli. Hem daha fazla gencin yararlanması hem de vakıf üniversitelerinin bir anlamda çıtasının daha yukarıya çıkabilmesi için. Burada da bir düzenleme ile bir vergi düzenlemesi ile birlikte tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde arttırılmasını hedefliyoruz.

28 maddelik kanun teklifi! Öğrenci affı TBMM’de: Özlem Zengin ‘Tek bir kriter var’ dedi, detayları anlattı

TIP FAKÜLTELERİNE HASTANE SÜRESİ

Tıp fakültelerinin bazı vakıf üniversitelerinde tıp fakültelerinin kendilerine ait hastaneleri yok. Bu konuyla ilgili olarak verilen bir süre vardı kendilerine. Bu sürenin sonuna gelmiştik. Bu konuyu da kendi aramızda uzunca tartıştık. Ve kesinlikle son kez olmak üzere ve bu anlamda adım atan, kendisine bir hastane yapmak üzere adım atanların öncelikli olarak hakkını, hukukunu korumak üzere bir uzatma süresi veriyoruz kendilerine. Çünkü her bir vakıf üniversitesinin kendi hastanesine kavuşması bu eğitimin sağlıklı verilebilmesi için son derece önemli diye düşünüyoruz.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE TESİS HAKKI

Türkiye'de çok başarılı üniversitelerimiz var. Dünyada da listelere giren, son derece iyi uygulamaları olan üniversitelerimiz var. Bu üniversitelerimizin yurt dışında Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde hem görevlendirmeleri var öğretim elemanlarımızın bunların süresiyle alakalı bir belirleme yapıyoruz. Hem de üniversitelerimize farklı ülkelerde kampüs açmayla alakalı bir düzenleme ortaya koyuyoruz. Yani devlet üniversitelerimiz yurt dışında tesis kurabilecekler ve buralarda da hem bulundukları ülkelerde öğrenci alıp yetiştirebilecekler hem de Türkiye'den üniversite sınavına girerek buradan öğrencilerimiz o üniversitelerde eğitim hayatlarına devam edebilecekler.

28 maddelik kanun teklifi! Öğrenci affı TBMM’de: Özlem Zengin ‘Tek bir kriter var’ dedi, detayları anlattı

SAHTE DİPLOMAYA CEZA

Türkiye'de izinsiz ve mevzuata aykırı yüksek öğretim faaliyeti yürütülmesini ve sahte diploma ve sertifika düzenlenmesinin önüne geçebilmek için son derece katı bir düzenleme yapıyoruz. Bununla ilgili hapis cezası da dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, bunun önüne geçecek ve bir anlamda kamuoyunun yanıltacak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz.

Diğer bir konu disiplin soruşturmasında savunma hakkı. Bu da Anayasa Mahkemesi'nin daha evvel iptal ettiği bir düzenlemeydi. Bununla ilgili olarak da hangi prosedür dahilinde disiplin soruşturmalarının öğrenciler için yürütüleceğine dair sarih bir düzenleme ortaya koyuyoruz.

TEZ YAZAN OFİSLERE YAPTIRIM

Akademik olarak kendilerini akademisyen olduğu halde bu işi de bir iş olarak yapan ofisler, bürolar var. Bunların da çok adaletsiz bir rekabet ortamı oluşturduğu kanaatindeyiz. Tez yazan, makale yazan, kitap yazan, proje yapan ve bunlar neticesinde akademik unvanlarda bir gelişme sağlayanlar var. Bununla alakalı artık muhakkak bir düzenleme yapmak gerekiyordu. Bu konuyla ilgili olarak da her anlamda hem para cezası adli para cezası uygulanabilecek hem de bunu yapan akademisyenlerle alakalı onların üniversitelerden ilişkinin kesilmesine kadar gidebilecek olan bir düzenleme yapmış oluyoruz. Tez ve akademik çalışmalara aracılık fiiline yaptırım getirmiş oluyoruz.

Konu Açıklama Genel Af Kriteri Lisans, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü düzeydeki tüm öğrenciler, önceki aflardan yararlanmamış olmak kaydıyla aftan faydalanabilecek. Başvuru Süresi Öğrenciler için 4 ay, askerliğini bitirenler için terhis sonrası 2 ay. Emekli Hocalara Ek Süre Öğretim üyeleri emekli olduktan sonra 2 yıl sözleşmeli olarak çalışabilecek ve ek ödeneklerden yararlanabilecek. Tam Burslu Öğrenci Sayısı Vergi düzenlemesiyle vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci sayısı artırılacak. Tıp Fakültesi Hastaneleri Vakıf üniversitelerine kendi hastanelerini kurmaları için kesin ve son kez ek süre verilecek. Devlet Üniversiteleri Yurtdışı Faaliyetleri Devlet üniversiteleri yurt dışında kampüs kurabilecek, öğretim elemanı görevlendirmeleriyle ilgili düzenleme yapılacak. Sahte Diploma ve Mevzuata Aykırı Faaliyetler İzinsiz yüksek öğretim, sahte diploma ve sertifika düzenlenmesine karşı hapis cezası dahil olmak üzere katı düzenlemeler getirilecek. Disiplin Soruşturmasında Savunma Hakkı Öğrenciler için disiplin soruşturmalarının nasıl yürütüleceğine dair açık düzenleme yapılacak. Tez Yazım Bürolarına Yaptırım Tez, makale, kitap ve proje yazan bürolara adli para cezası ve bu işleri yapan akademisyenlere üniversiteyle ilişiği kesme cezası uygulanacak.

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