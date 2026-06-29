Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifinin bu hafta Meclis’e sunulması bekleniyor. AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlanan teklifle öğrenci affı Meclis gündemine gelecek. Teklifle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen üniversite ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlara üniversiteye dönme hakkı verilecek.

Yükseköğretim Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifinin çalışmalarında sona gelinirken, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen, gözler ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemelere çevrildi.

Eğitimde tarihi adım! Milyonlarca kişiye müjde! Öğrenci affı Meclis’e geliyor! Kimler yararlanabilecek?

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen çalışmalara göre ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişikleri kesilenler ile kayıt yaptırma hakkı elde edip kayıt yaptırmayanlar, teklifin yasalaşarak yürürlüğe girmesinden 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversiteye başvuruda bulunmaları şartıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayacak.

Eğitimde tarihi adım! Milyonlarca kişiye müjde! Öğrenci affı Meclis’e geliyor! Kimler yararlanabilecek?

KİMLER KAPSAM DIŞINDA?

Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar, sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar, düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

Kapsam Dışı Tutulacaklar Kimler? Terörden mahkum olanlar Kasten öldürmeden mahkum olanlar İşkenceden mahkum olanlar Cinsel saldırıdan mahkum olanlar Çocukların cinsel istismarından mahkum olanlar Uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinden mahkum olanlar Sahte belge dolayısıyla kaydı iptal edilenler Kayıt sırasında sahte belge verenler Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna dair karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı olanlar

ÖNERİLEN HABERLER EĞİTİM Tarihin en kapsamlı öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor

BU HAFTA MECLİS’E SUNULABİLİR

AK Parti milletvekillerinin 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri ile kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na bu hafta sunması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası