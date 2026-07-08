Antalya'da iki kişi arasında çıkan tartışmada otomobil sürücüsü, tartıştığı şahsın üzerine aracını sürdü. Otomobil ile apartman kapısı arasında sıkışan kişi yaraladı, o anlar kameralara yansıdı.

6 Temmuz akşamı Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde C.B. ile apartman önünde park halindeki otomobilin yanında bulunan M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARACIYLA KAPI ARASINA SIKIŞTIRDI

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.G. araca binerken, C.B. ise otomobilin kapılarını açmaya çalıştı. Öfkesine hakim olamayan C.B. aracın camına ve aynasına vururken, aracını çalıştıran M.G. bölgeden ayrılmak istedi.

Tartıştığı adamın üzerine araba sürüp kapıya sıkıştırdı! Kan donduran anlar

AĞIR YARALANDI

Bu sırada M.G., bir anda otomobili C.B.'nin üzerine sürdü. Aracın önüne aldığı C.B.'ye çarpan ve otomobil ile apartman kapısı arasında C.B.'yi sıkıştıran M.G., olayın ardından biraz uzaklaştı. C.B.'nin yerde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ağır yaralı C.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tartıştığı adamın üzerine araba sürüp kapıya sıkıştırdı! Kan donduran anlar

ANBEAN KAMERADA

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra M.G.'yi polis merkezine götürdü. M.G.'nin ilk ifadesinde C.B.'nin kendisine saldırdığını, oradan kaçmak isterken olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Tartıştığı adamın üzerine araba sürüp kapıya sıkıştırdı! Kan donduran anlar

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışma sonrası C.B.'nin otomobilin önüne geçtiği, bu sırada araçta bulunan M.G.'nin otomobili çalıştırarak önce geri gittiği, ardından ise aracı C.B.'nin üzerine sürerek apartman giriş kapısına çarptığı görüldü.

Tartıştığı adamın üzerine araba sürüp kapıya sıkıştırdı! Kan donduran anlar

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