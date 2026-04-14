Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 2 Yunan turist, "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağı açıp fotoğraf çektirdi. İki Yunan şahıs, İstanbul polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Fatih'te kaldıkları otelde gözaltına alınan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan tarihinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki skandal eylemle ilgili harekete geçti.

BİZANS BAYRAĞI AÇTILAR

Camiyi ziyaret ederken "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağı açıp fotoğraf çektiren 2 Yunan şahıs, polis ekiplerince Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı.

Yunan turistlerin açtıkları, "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı bayrak

M.M. (35) ile K.M. (42) isimli Yunan şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığı ve bunu videoya kaydettikleri tespit edildi.

Yunan turistlerin skandal pozu

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

