Anadolu Ajansı
Ayasofya'da provokasyon! Bayrak açan Yunan turistler tutuklandı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 2 Yunan turist, "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağı açıp fotoğraf çektirdi. İki Yunan şahıs, İstanbul polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Fatih'te kaldıkları otelde gözaltına alınan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem 1 dk önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dini ve ideolojik içerik taşıyan bir bayrak açıp fotoğraf çektiren 2 Yunan vatandaşı şüpheliyi gözaltına alıp tutukladı.
- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 9 Nisan'da skandal bir eylem gerçekleştirildi.
- İki Yunan şahıs, camiyi ziyaret ederken üzerinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağı açıp fotoğraf çektirdi.
- Şüpheliler, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açıp bunu videoya kaydetti.
- Gözaltına alınan şüpheliler, 11 Nisan'da adliyeye sevk edildi.
- Hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandılar.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan tarihinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki skandal eylemle ilgili harekete geçti.
BİZANS BAYRAĞI AÇTILAR
Camiyi ziyaret ederken "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı Bizans bayrağı açıp fotoğraf çektiren 2 Yunan şahıs, polis ekiplerince Fatih Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde gözaltına alındı.
M.M. (35) ile K.M. (42) isimli Yunan şüphelilerin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan sembolik bayrak açtığı ve bunu videoya kaydettikleri tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.
