2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, AGS sınav yerleri nasıl öğrenilir?

AGS sınav giriş belgeleri sınav tarihine kısa bir süre kala erişime açıldı. 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) kapsamındaki 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları için sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava girecek adayların bina ve salon atamalarını tamamladı. Adaylar, sınava giriş belgelerine 16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 11.00'den itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

AGS sınav yerleri açıklandı! 2026-AGS ve 2026-ÖABT sınav giriş belgeleri sorgulama

AGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Sınava giriş belgesinde adayların sınava girecekleri bina, salon ve diğer sınav bilgileri yer alıyor.

ÖSYM, adayların sınav binalarına giriş saatleri konusunda da uyarıda bulundu. Buna göre, 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2026 AGS oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra, 2026 ÖABT oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Bu nedenle adayların sınav günü gerekli belgeleriyle birlikte belirtilen saatlerden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.



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