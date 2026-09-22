Sistem yaygınlaşacak! ‘Alo Adalet’ kasımda tüm yurtta hizmette
Eylül ayı itibarıyla İstanbul, Kayseri ve Ankara Batı adliyelerinde devreye alınan Alo 135 Hattı ülke genelinde faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Pilot iller belirlenirken dosya, taraf ve dava türlerinin çeşitliliği ile adliyelerin iş yoğunluğu gibi ölçütlerin dikkate alındığı ifade ediliyor.
Edinilen bilgiye göre Ankara Batı Adliyesi, başkentte bulunması ve yüksek iş yoğunluğu; İzmir ve Kayseri adliyeleri ise farklı dava ve dosya türleri ile bölgesel çeşitliliği temsil etmeleri sebebiyle pilot uygulamaya dâhil edildi.
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Bu üç adliyeden elde edilecek veriler ve uygulama tecrübesi, sistemin ülke genelinde daha sağlıklı şekilde yaygınlaştırılmasına imkân vereceği belirtiliyor.
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Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün teknik çalışmalarını tamamlaması ve Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının adliyelerde hızla teşkilatlanmasıyla birlikte, Alo Adalet 135 Hattı’nın kademeli olarak yaygınlaştırılması ve kasım ayından önce ülke genelinde tamamen devreye alınması hedefleniyor.