İstanbul Ticaret Kongresi yarın başlıyor! Küresel ticaretin rotası İstanbul’da konuşulacak
İstanbul Ticaret Kongresi, 'Değişen Dünyada İstikrar Paradigması' ana temasıyla yarın başlıyor.
İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA) iş birliğiyle 23-24 Eylül’de 'Değişen Dünyada İstikrar Paradigması' ana temasıyla İstanbul Ticaret Kongresi düzenlenecek.
Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, şehrin tarihsel birikimini kongrede buluşturacaklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Necip Şimşek de üniversitenin 25. yılında Türkiye’ye kongreyi kazandırdıklarını belirtti.
DÜPA Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Nazım Ekren ise Kongrenin küresel ticaretin yalnızca ekonomik değişkenlerle açıklanamayacağı yaklaşımından hareketle tasarlandığını söyledi.