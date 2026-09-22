Fonzedelere ikinci darbe! “Paranızı geri alacağız” diye kandırıyorlar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararı sonrası parasını geri almayı bekleyen yatırımcılar dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar, mağdurları "Paranızı geri alacağız" diyerek kandırıyor.
Yatırım fonlarında yaşanan büyük kriz yüz binlerce yatırımcıyı mağdur ederken, SPK’nın tasfiye kararı sonrası parasını geri almayı bekleyen yatırımcılar dolandırıcıların hedefi oldu.
Dolandırıcıların yöntemine göre, ilk olarak yatırım fonu mağdurları tespit ediliyor. WhatsApp ve Telegram gruplarından bilgileri toplanıp mağdurlar tek tek aranıyor. Kendilerini avukat, finans danışmanı, sigorta şirketi veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler, “Paranızı eksiksiz alabiliriz” gibi vaatlerle 25 bin ile 50 bin lira arasında peşin ücret talep ediyor.
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DOLANDIRICILAR 'BUHAR' OLUYOR
Yatırımcılar, kaybettikleri parayı geri alma umuduyla istenen ücreti hesaba gönderiyor. Ancak ödemenin ardından dolandırıcılar telefonları kapatıyor, WhatsApp yazışmalarını silip âdeta “buhar” oluyor.