Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Aydın'da yeni keşif! Bilim dünyasını heyecanlandıran "Latmos Taşkıranı" bulundu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Aydın'ın Söke ilçesinde Beşparmak Bağı'nda yeni bir bitki cinsi keşfedildi. Latmos Dağları'nda yaşayan türe bilimsel olarak "saxifraga alpsengulii", Türkçe olarak ise "Latmos taşkıranı" ismi verildi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Beşparmak Dağları'nda yeni bir taşkıran (saxifraga) türü keşfetti.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, bilimsel adı "saxifraga alpsengulii", Türkçe adı ise "Latmos taşkıranı" olarak önerilen türün sadece Latmos Dağları'nda, oldukça sınırlı bir alanda yaşadığını söyledi.

Aydında yeni keşif! Bilim dünyasını heyecanlandıran Latmos Taşkıranı bulundu
Başlık ResmiAydında yeni keşif! Bilim dünyasını heyecanlandıran Latmos Taşkıranı bulundu

BİR DOKTOR TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

Bitki ilk olarak 2023 senesinde hekim ve amatör botanikçi Dr. Türker Şengül tarafından Latmos'un gölgeli granit kaya oyuklarında görüldü. Şengül'ün çektiği fotoğrafları Yıldırım ile paylaşmasının sonrasında, bitkinin bilinen taşkıran türlerinden farklı olabileceği düşünüldü.

2025'te yapılan arazi çalışmaları ve örneklerin yakın akraba türleriyle karşılaştırılması neticesinde bitkinin, bilim dünyası için yeni bir tür olduğu belirlendi.

Yeni türe, bitkiyi ilk keşfeden Dr. Türker Şengül'ün oğlu Alp Şengül'e ithafen "Saxifraga alpsengulii" ismi verildiği kaydedildi.

ÇİÇEKLERİ ALTIN SARISINA DÖNÜYOR

Nemli granit kaya çatlakları, gölgeli kaya oyukları ve küçük mağara girişlerinde yaşayan türün, çiçeklerinin beyazdan parlak altın sarısına, alt yüzlerinin ise pembe ve lila tonlarına değişebildiği kaydedildi.

Aydında yeni keşif! Bilim dünyasını heyecanlandıran Latmos Taşkıranı bulundu
Başlık ResmiAydında yeni keşif! Bilim dünyasını heyecanlandıran Latmos Taşkıranı bulundu

Yeni türün bilimsel makalesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım ile doktora öğrencisi Aşkın Öykü Çimen tarafından yazıldı. Bilimsel çizimler ise bitki ressamı Hazelnas Varol tarafından yapıldı.

Taşkıranlar cinsinin dünya çapında yaklaşık 490 türle temsil edildiği, yeni keşifle Türkiye'de bilinen Saxifraga sayısı 25 taksona yükseldiği kaydedildi. Bunlardan 5'inin Türkiye'ye endemik olduğu, Latmos taşkıranının ise sadece Latmos Dağları'nda bilinen dar yayılışlı bir endemik tür olduğu ifade edildi.

KRİTİK TEHLİKEDE KATEGORİSİNDE

Latmos'un kısıtlı bir bölümünde var olan yeni türün, dar yayılışı ve habitatındaki bozulma sebebiyle "Kritik Tehlikede (CR)" kategorisinde değerlendirildiği kaydedildi.

Aydında yeni keşif! Bilim dünyasını heyecanlandıran Latmos Taşkıranı bulundu
Başlık ResmiAydında yeni keşif! Bilim dünyasını heyecanlandıran Latmos Taşkıranı bulundu

Yıldırım, Beşparmak Dağları'nın doğal ve kültürel zenginliğine işaret ederek, yeni türün keşfinin Latmos'un halen ortaya çıkarılmamış biyolojik çeşitliliğini gösterdiğini kaydetti.

Bölgede yeni türlerin keşfedilmeye devam etmesinin Latmos'un halen bütün yönleriyle tanınmadığını gösterdiğini belirten Yıldırım, doğa ve kültürel mirasın uzun senelerdir devam eden madencilik faaliyetleri sebebiyle ciddi tehdit altında olduğunu söyledi.

BAKMADAN GEÇME
‘Altın çağını’ yaşayan çiçek! Tanesi 150 TL, 81 ile gönderiliyor... Antalyalıların gelir kapısı oldu
EKONOMİ

‘Altın çağını’ yaşayan çiçek! Tanesi 150 TL, 81 ile gönderiliyor... Antalyalıların gelir kapısı oldu

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
ABD'den gelen hamle piyasaları salladı
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
Kuytulcular suç örgütüne dair ağır iddialar!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
İşte kayyım atanan 'Kuytulcular'ın 5 şirketi
FAİZSİZ ARAÇ KAMPANYALARI!
FAİZSİZ ARAÇ KAMPANYALARI!
İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
Takip edilmemek için her yolu denemiş
LOCANIN SAHİBİ BELLİ OLDU
LOCANIN SAHİBİ BELLİ OLDU
Yıldırım-Ilıcalı arasındaki krizde karar çıktı
İLAÇLAMA KABUSA DÖNÜŞTÜ
İLAÇLAMA KABUSA DÖNÜŞTÜ
Seraya giren işçiler zehirlendi
'G.SARAY'DA UZUN YILLAR OYNAR'
'G.SARAY'DA UZUN YILLAR OYNAR'
Eski antrenörleri, Jankat'ı Türkiye Gazetesi'ne anlattı
YAZ ORTASINDA BUZ GİBİ
YAZ ORTASINDA BUZ GİBİ
13 derecelik deniz suyu tatilcileri şaşkına çevirdi
81 İLE KRİTİK GENELGE!
81 İLE KRİTİK GENELGE!
Telefon yasak, kayıt parası isteyene ceza...
ABD KAPILARI KAPATTI
ABD KAPILARI KAPATTI
Şabak’tan Kushner’a "Türkiye" sunumu!
' FENERBAHÇE FORMASI GİYEMEZ'
' FENERBAHÇE FORMASI GİYEMEZ'
Lyon maçı sonrası yıldız isme sert sözler
G.SARAY DETAYI GÜNDEM OLDU
G.SARAY DETAYI GÜNDEM OLDU
Batrakov'un vedasını böyle duyurdular
DEHŞET ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜ!
DEHŞET ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜ!
Şarampole devrilen tırda yanarak can vermişti!
İLÇEYE KABUS GİBİ ÇÖKTÜLER!
İLÇEYE KABUS GİBİ ÇÖKTÜLER!
Hatay'da 2 suç örgütüne büyük operasyon
YAKIT KRİZİ KONTROLDEN ÇIKTI
YAKIT KRİZİ KONTROLDEN ÇIKTI
Putin'den ters köşe kısıtlama kararı
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmişti
10 MİL TUZAĞINI TÜRKİYE BOZDU!
10 MİL TUZAĞINI TÜRKİYE BOZDU!
Atina 'dayanma şansımız kalmadı!' diyerek sitem etti
TARLADAN TARİH FIŞKIRDI!
TARLADAN TARİH FIŞKIRDI!
Fidan dikerken keşfetti onlarca eser çıktı
ALTIN FONU MU, ‘GRAM’ MI?
ALTIN FONU MU, ‘GRAM’ MI?
Stopaj devreye girdi, tablo değişti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ABD'den gelen hamle piyasaları salladı! Altında sert yükseliş
ABD'den gelen hamle piyasaları salladı! Altında sert yükseliş
Kaydet
Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı
Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma başlatıldı
Kaydet
Gezmek için yola çıkmışlardı! 3 kuzenin acı sonu, yan yana defnedildiler
Gezmek için yola çıkmışlardı! 3 kuzenin acı sonu, yan yana defnedildiler
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.