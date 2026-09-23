Güney Afrika'da eve kanlı saldırı: 10'dan fazla ölü ve yaralılar var

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde bir eve gerçekleştirilen silahlı saldırıda biri hamile olmak üzere 11 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yaralıların tedavisi sürüyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletine bağlı KwaMakhutha kasabasında bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Polisten yapılan açıklamaya göre 3 kişi, parti yapıldığı belirtilen evde 13 erkek ve hamile olduğu düşünülen bir kadına ateş açtı.

Güney Afrikada eve kanlı saldırı: 10dan fazla ölü ve yaralılar var

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda kadın da dahil olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 3 kişinin hastane tedavi altında olduğu belirtildi.

Güney Afrikada eve kanlı saldırı: 10dan fazla ölü ve yaralılar var

Güney Afrika Polis Teşkilatı (SAPS), şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığını duyurdu. İlk bilgilere göre hayatını kaybedenlerden bazılarının yasa dışı faaliyetlerle bağlantıları nedeniyle SAPS Suç İstihbarat Birimi'nin takibinde olduğu belirtildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, polis "rakip çeteler arasındaki bir husumet ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini" aktardı.

Güney Afrika, günde ortalama 60 cinayetle dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala