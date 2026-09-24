İşletmeler yapay zekâyı çok sevdi! Türkiye en hızlı büyüyen pazarlar arasında

Amazon Web Services (AWS) tarafından gerçekleştirilen yeni araştırmaya göre Türkiye en hızlı büyüyen yapay zekâ pazarları arasında yer alıyor. AWS’nin “2026’da Türkiye’nin Yapay Zekâ Potansiyelini Ortaya Çıkarmak” başlıklı raporuna göre Türkiye’deki işletmeler arasında yapay zekâ kullanım oranı son bir yılda yüzde 38 artarak yüzde 37 seviyesinden yüzde 51’e yükseldi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Araştırmaya göre Türkiye’deki iş dünyası liderlerinin yüzde 66’sı artık yapay zekâyı yüksek düzeyde stratejik bir öncelik olarak görürken, sektörler arasında finansal hizmetler, medya ve eğlence, perakende ve imalat öne çıkıyor. Ayrıca, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 24’ü artık raporun işletmelerini dönüştürmek için yapay zekâyı kullanma aşamalarında “ileri seviye” olarak tanımladığı noktada yer alıyor.

Berrin Özselçuk

AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk Türkiye’de işletmelerin yapay zekâyı hızla benimsediğine dikkat çekerek “İşletmeler 'Bunu kullanabilir miyiz?' sorusunun ötesine geçerek ‘Bunu sorumlu bir şekilde nasıl ölçeklendiririz?’ sorusuna odaklanıyor. Biz de kuruluşları, deneysel çalışmaları gerçek dünyada etkiye dönüştürecek kontroller ve teknik kabiliyetlerle donatıyoruz” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Öncelik zorunlu ödemelerde! Tasarruf yapan sabit gelirli yüzde 8

Yapay zekâ Türkiye genelinde inovasyonu da hızlandırıyor. Yapay zekâyı benimseyen işletmelerin yüzde 78’i dijital değişim hızının arttığını ve önümüzdeki yıllarda daha da ivme kazanmasının beklendiğini belirtiyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala