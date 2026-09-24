Bazı bilgiler bize ya yeterli gelmiyor ya da önem vermiyoruz. Yıllar öncesinde oralarda görev yaptığımda bilgi sahibi olmuştum. Yurdumuzun Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıtma salgını eksik olmazdı. Güneydoğu Anadolu Bölgemizin en önemli özelliği bataklık olmasıydı.

Malum anofel denilen böceklerin üreme alanı bataklıklardır. Yerleşim yerleri olarak da evler yamaçlara kurulması gerekirken nedense hep vadiye kurulmuş ve deprem gerçeği dikkate alınmadığı için yakın tarihte çok büyük yıkım ve can kaybıyla karşı karşıya kaldık.

Karakaya barajının devreye girmesiyle Kızılırmak çevresindeki araziler su altında kalmaktaydı. Amik Ovası'na yerleştirildikleri hâlde oradaki bataklıklarla başa çıkamamışlardı. Duyduğumuza göre büyük çoğunluk başka bir yeri tercih etmiş.

Bazı ciddi tehlikeleri de pek önemsemiyoruz. Ben bu vesileyle bugün dahi fazla dikkate alınmayan iki hastalıktan bahsedeceğim. Çünkü onların sebep olduğu ölümleri çok gördüm. Birincisi kirli hava. Kirli havayı yaşama alanı olarak seçmiş birisi, temiz havanın kıymetini nereden bilecek? Ancak kötü günümüzde teselliye gelip elini omzumuza atan dostumuz gibi ziyarete gelenin "Bu kirli havaya nasıl tahammül ediyorsunuz?" deyip camları açan dostumuzdur bizi uyaran. Kirli hava yavaş yavaş hissettirmeden sağlığımızı etkiliyor.

Bir diğer küçümsediğimiz tehlike de vücutta biriken balgam. Ciğerimizdeki gözenekleri işgal ederek bize hayatı zindan eder ve hissettirmeden yavaş yavaş bizi olumsuz etkiler. Bunlar hafife aldığımız, görmezden geldiğimiz bazı biyolojik tehlikeler. Şükür doktorlarımız var. Hastanelerimiz var. Onlar ne güne duruyor, işin çaresine bakalım. Kendimizi ve sağlığımızı ihmal etmeyelim...

Mustafa Ali Mahdum

ŞİİR

Alparslanlar

Aşk ateşi sarmışsa bu bedeni,

Zincire vursan da durduramazsın,

İslam’a hizmet edeni...

Zira bu topraklar şühedanın,

Bizlere emaneti

Sakın ha terk etmeyesin bir lahza

Edebi.

***

Gayemiz cümle âlemde dine hizmet

Olmalı...

Virane olmuş kalbi tamiri,

Temin etmeli.

Nefs-i emmârenin hilelerine

Galebe çalmalı

Bir lahza bile bırakmayasın,

İslamiyet’e hizmeti...

***

Cihanı titretip

Mazluma umut olan erler,

Zalimlerin düşmanların

Kâbusu oldular.

Bir daha dönmemek üzere

Din-i İslam uğruna şehit olanlar.

Yeniden doğuyor

Alparslanlar, Yıldırımlar, Timur Hanlar...

Betül Kara-Osmaniye

SAĞLIK OLSUN

OSTEOPOROZ: Osteoporoz kemik kütlesi ve kalitesinin bozulması sonucu kemik kırılganlığının artışı ile seyreden bir hastalıktır. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda görülmekle birlikte bazı hastalıkların seyrinde, yaşlı bireylerde, bazı ilaçların kullanımına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Osteoporoz genellikle kırık oluşmadıkça sessiz seyreden bir hastalıktır. Kemik kırılganlığının artışına bağlı omurga, kalça, el bileği kırıkları görülebilir. Omurga kırıklarına bağlı sırt ağrısı, boy kısalması, omurgada şekil bozuklukları oluşabilir. Osteoporoz seyrinde görülen kalça kırıkları hem yaşamı tehdit eder hem de bireyin yaşam kalitesini azaltabilir. Osteoporozun tespit edilmesi ve tedavisi kolay olmakla birlikte kırık oluştuktan sonra toplumsal açıdan maliyeti yüksek, hastanın hayatını tehdit edebilen ve hayat kalitesini azaltan bir durum hâline gelebilir. Osteoporoz oluşumunda genetik faktör ve çevresel faktörler etkilidir. Genetik faktörler değiştirilemez, ancak bazı çevresel bazı faktörler kontrol altına alınabilir. [www.turkiyehastanesi.com]

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