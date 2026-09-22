Yeni eğitim ve öğretimin öğrencilere, anne-baba ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledikten sonra belirtelim ki eğitimin özü aslında bilgili, görgülü, öz güven sahibi, yeteneklerinin farkına varabilen; ailesine, devletine ve tüm insanlığa faydalı olan birey yetiştirmektir.

Bu süreçte anne-babanın öğrenci üzerine ilgisi; ailedeki huzur, düzen tertip ahlaki ve davranış öğretisi gereklidir. Bir başka etken de öğretmenin öğrencisi üzerindeki etkisi; mesleğini severek yapma, öğretme-eğitme gayreti içinde olma isteği, güler yüz, sevgi ve şefkat vb. sahip olması gerekir…

Başarısız çocuk yoktur, başarısız anne baba, başarısız okul öğretmen; başarısız çevre vardır...

O sebeple anne-baba çocuğu ile devamlı iletişim hâlinde olmalı. Çocuğunun yeteneklerinin neler olduğu hususunda duyarlı olup meslek seçiminde doğru karar vermesini hedeflemeli. Çocuklarının öğretmeni ile ara ara görüşmeli, öğrencinin dersleri ile ilgisini, tutum ve davranışlarını öğrenmelidir.

Anne-baba ve öğretmen, öğrenciye öğrenciliğini olumsuz etkileyen dürtülerin ve sosyal medya bağımlılığının zararlarını anlatmalıdır…

Sevgili öğrenciler; başarılı olmuş pek çok kişi sizlerin geçtiği bu devrelerden geçtiler. Onlar bıkıp usanmadan çalıştılar ve olmak istedikleri yerleri hayal ettiler ve başardılar. Onların hayat hikâyelerini okuyun. Öz güveninizin arttığını, geniş düşünmenin önemini kavrayıp hayata daha umutla ve ümitle bakmaya başladığınızı göreceksiniz.

Anne-baba ve öğretmen öğrenci odaklı bir şeyler yapmaya çalışırlar. Bir de öğrenciyi anlamak onun sistemlerine inebilmek gerekiyor. Başarılı olabilmesi için onun kendisine özgü yolu bulabilmesi gerekmektedir. İşte burada “Öğrenme Stilleri” dediğimiz teknik devreye giriyor. Bu bilgiyi de yarın sizlerle paylaşacağım...

Nurettin Bozan-Eskişehir

ŞİİR

Harem’e hasret

İstersen eğer mazide olmak ve onda yaşamak,

Yeterdi sana halk ile konuşup biraz dolaşmak,

Görürdün Haremli kimmiş nezaketi ne imiş,

Bilirdin mütevazı sokaklar ne hazine imiş...

Sözlerimin hepsi hakikattir, değildir mecaz da

Ararsan sen de bulursun onları, kalan mirasta.

Ah... O ne terbiye o ne nezaket ne edepti,

Saygıdan vapurda yerini kimse değiştirmezdi.

Gitmiş sinmiş zamana o ulvî müstesna hava

Her hatıra gelişi, artık, kasvet veriyor ruha.

Kalmamış hiçbir eser hatırlamak için maziyi,

Ararsan sen de bulursun yalnız birkaç viraneyi.

Veda etmek için zamana, eğilmiş ahşap evler

Tanıdıklarıyla geçmişi anarak söyleşirler.

Derler ki: “Mazimizde bizler neşe ile doluyduk,

Zaten bu yokuşu da bizlerle sizler doldururduk.

Seyretsem de zevk almıyorum eski manzaralardan

Seyredenlerle ruhu kalmayan çınarlar altından.

Bütün güzellikleri almış ezelde, bırakmamış

İnci gerdanlık gibi onlar bak bir bir sıralanmış.

Görünürdü Ayasofya, Galata ve Kızkulesi

Her biri ki yorgun ve ihtiyar tarih habercisi.

Sonra bir bir görünen kubbeler sanki teşehhütte,

Kalkmış semaya her bir minare sanılır tevhitte.

Mahmut Mu’tasım Yazıcı

7 Ağustos 1984 Atlantik’te seyir hâlinde...

BİTKİLERİN DİLİNDEN

YEŞİL MERCİMEK: Çok bilindik bir bakliyat olarak yeşil mercimek hem çorba olarak hem salatada hem pilav veya yemeklerde kullanılabilen çok faydalı, çok besleyici ve kuru hâlindeyken uzun süre bakliyat olarak bozulmadan saklanabilen bir bitkidir... Yüksek derecede protein içerir. Demir magnezyum potasyum ve B vitaminleri bulundurur. Glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini dengede tutmaya da yardımcı olur. Tokluk hissi verir. Düzenli tüketimde kalp damar hastalıklarında da oldukça fayda sağlar. Lifli gıda olduğu için bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önlemede çok yardımcı olur. Bağırsak dostu bir besindir. Anemiye karşı iyi gelir. Antioksidan özelliğiyle vücudu serbest radikallere karşı korumada yardımcı olur...

Sağlığınız için doktorunuza danışınız.

Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...