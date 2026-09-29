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Karabük'te facia kıl payı atlatıldı! Yağışlı yolda hatalı sollamaya çıktı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde yağışlı havada hatalı sollamaya çıkan araç faciaya davetiye çıkardı. Sürücünün son anda yaptığı manevra ile kaza atlatılırken o anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

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Karabük'ün Eflani ilçesinde hatalı sollama yapan hafif ticari araç, karşı istikametten gelen minibüsle burun buruna geldi. Sürücülerin son anda yaptığı manevralarla muhtemel kaza engellenirken, tehlikeli anlar araç kamerasına tarafından kaydedildi.

Olay, Karabük-Eflani kara yolu Kırıklar mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, yağışlı havada Eflani yönüne seyreden minibüs, virajı döndüğü esnada önündeki tırı sollayan hafif ticari araçla burun buruna geldi. Karşı istikametten gelen araçları fark eden sürücüler, son anda yaptıkları manevralarla kafa kafaya çarpışmaktan kurtuldu. Yaşanan tehlikeli anlar, minibüsün araç kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Karabükte facia kıl payı atlatıldı! Yağışlı yolda hatalı sollamaya çıktı
Başlık ResmiKarabükte facia kıl payı atlatıldı! Yağışlı yolda hatalı sollamaya çıktı

KAVŞAĞA TERSTEN GİRDİ

Öte yandan Safranbolu ilçesinde kavşağa tersten giren minibüs sürücüsü, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Adnan Menderes Bulvarı üstünde yer alan Emek Mahallesi Kavşağı'nda, Karabük istikametinden gelerek kavşağa giren bir aracın sürücüsü, ters istikametten gelen minibüsle karşı karşıya kaldı. Karşısında bir anda minibüsü fark eden sürücü büyük şaşkınlık yaşadı.

Tehlikeye aldırış etmeksizin kavşakta ters yönde ilerlemeye devam eden minibüs yoluna giderken, yaşanan o anlar ise aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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