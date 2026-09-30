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İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: Eşini öldüren zanlı 30 yıl sonra yakalandı

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İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: Eşini öldüren zanlı 30 yıl sonra yakalandı
Başlık Resmiİçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: Eşini öldüren zanlı 30 yıl sonra yakalandı

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, eşini öldüren zanlının 30 yıl sonra kaldığı mağarada yakalandığını açıkladı.

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Artvin’in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Nigar Bilgin’in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahallî tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmî bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı tespit edildi.

Zanlının kardeşlerinin beyanı üzerine Nigar Bilgin'in katil zanlısı eşi Z.B., 20 yıldır tek başına yaşadığı mağarada yakalandı.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder." ifadelerini kullanarak JASAT ekiplerini, Artvin İl Jandarma Komutanlığını ve emeği geçen tüm Jandarma personelini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
Başlık Resmiİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi

Bakan Çiftçi'nin paylaşımının tamamında şu ifadeler yer aldı:

JASAT YILLARDIR SAKLANAN CİNAYETİ AYDINLATTI

Artvin’in Şavşat ilçesinde yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerimizin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu cinayet aydınlatıldı ve zanlılar adalete teslim edildi.

Nigar Bilgin’in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine yapılan mahallî tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmî bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine rastlanmadığı belirlendi. Görüşmelerde ise resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: Eşini öldüren zanlı 30 yıl sonra yakalandı
Başlık Resmiİçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: Eşini öldüren zanlı 30 yıl sonra yakalandı

Araştırmalarını derinleştiren ekiplerimiz, Z.B.’nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti.

Zanlının kardeşlerinin beyanlarının ardından harekete geçen İlçe Jandarma ve JASAT ekiplerimiz, Z.B.’yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işleminde, Nigar Bilgin’e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

Katil zanlısı eş Z.B. tutuklandı. Kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.

Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder.

JASAT ekiplerimizi, Artvin İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçen tüm Jandarma personelimizi tebrik ediyorum.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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