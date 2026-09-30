9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu! 46 kişi gözaltında

9 ilde paravan şirketler üzerinden sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde "Mizan Operasyonu" yapıldı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda 155 firma ve 117 şüpheli tespit edildi.

46 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 56 şüpheliden 46'sı yakalanırken, 5 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak, 45 e-imza, 16 firma kaşesi, 23 bilgisayar ve hard disk, 20 cep telefonu, 917 tabanca fişeği ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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