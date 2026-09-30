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Yaşam

Mengücek Beyliği döneminden kalma! Tarihî türbede restorasyon çalışması başlatıldı

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Erzincan'ın Kemah ilçesinde tarihî Sultan Melik Türbesi ve çevresinde restorasyon ve düzenleme çalışmaları başladı.

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Yürütülen çalışmalar kapsamında, Kemah ilçesinin önemli tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alan Sultan Melik Türbesi'nin tarihi dokusunun korunarak yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

Belediyenin paylaşımında çalışmaların "Mengücekli'den Osmanlı'ya, Kemah'ın hafızası onarılıyor" anlayışıyla sürdürüldüğü ifade edildi. Projenin tamamlanmasıyla türbe ve çevresinin Arkeopark Açık Hava Müzesi niteliği kazanmasının hedeflendiği vurgulandı.

MENGÜCEKLERDEN KALMA

Kayalık bir platform üzerine inşa edilen Sultan Melik Türbesi'nin Mengücek Beyliği döneminden günümüze ulaşan tarihî yapılardan biri olduğu belirtiliyor.

Selçuklu Hükümdarı Alparslan tarafından Anadolu'nun fethiyle görevlendirilen Sultan Melik'in 1071-1080 yıllarında Kemah'ın yanı sıra Erzincan, Divriği ve Şarki Karahisar bölgelerinde hakimiyet kurduğu, bu bölgede kurulan Mengücek Beyliği'nin ise 1228 yılına kadar varlığını sürdürdüğü ifade ediliyor. Kemah'ın kuzeybatısındaki kayalık platformda bulunan türbe, tuğla duvarlarla inşa edilmiş sekizgen planlı yapısıyla dikkati çekiyor. Türbenin alt bölümünde mezar odası, bu odanın ortasında ise üst bölümü taşıyan sekizgen sütun bulunuyor.

"SULTAN MELEK" ADIYLA DA ANILIYOR

Tuğla örgü düzeni, tavan silmeleri ve orijinal mezar yapısıyla tarihi özelliklerini koruyan türbe, halk arasında "Sultan Melek" adıyla da anılıyor. Türbede, Mengücek Beyliği döneminde yaşayan Sultan Melik'e ait olduğu belirtilen mumyanın yanı sıra 5 mezarın bulunduğu ifade ediliyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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