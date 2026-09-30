Tuzlu Kahve 5. bölüm neden yok, nereden izlenir? Yeni bölüm YouTube’da yer almadı
Tuzlu Kahve 5. bölüm, 29 Eylül Salı akşamındaki televizyon yayınının ardından dijitalde izlemek isteyenlerin gündemine geldi. Yeni bölümü YouTube üzerinden takip eden izleyiciler “Tuzlu Kahve 5. bölüm neden yok?”, “Tuzlu Kahve yeni bölüm nereden izlenir?” ve “5. bölüm YouTube’a ne zaman yüklenecek?” sorularına cevap arıyor.
Tuzlu Kahve'nin 5. bölümü 29 Eylül 2026 Salı akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Bölümün ardından dizinin resmi YouTube kanalında tam bölüm videosunu arayan izleyiciler yeni bölüme ulaşamadı. Star TV'nin resmi internet sitesinde 5. bölüme ait fragmanlar ve bölümden sahneler yer alırken tam bölümün YouTube'da paylaşılmaması, dizinin dijital yayın düzeni ve yeni bölümün nereden izlenebileceği sorularını gündeme getirdi.
TUZLU KAHVE 5. BÖLÜM NEDEN YOK?
Tuzlu Kahve’nin 5. bölümü 29 Eylül Salı günü saat 20.00’de Star TV’de yayınlandı. Diziyi televizyonda kaçıran izleyiciler ise bölümün ardından tam bölümü internette aramaya başladı. Yeni bölüm, yayınlandıktan hemen sonra YouTube’a yüklenmedi. Dizinin son haftalardaki dijital yayın düzeninde tam bölümler farklı bir platformda izlemeye açılıyor.
TUZLU KAHVE 5. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?
Tuzlu Kahve’nin yeni bölümleri Star TV ekranlarında salı günleri saat 20.00’de yayınlanıyor. Tuzlu Kahve 5. bölümün de HBO Max üzerinden izlenmesi bekleniyor. Güncel yayın bilgilerine göre Star TV'de ekrana gelen yeni bölümlerin televizyon yayınından 24 saat sonra HBO Max kütüphanesine ekleniyor. Dizi, Youtube üzerinden paylaşılmıyor.