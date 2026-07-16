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İzmir'in Buca ilçesinde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin motosiklete çarpıp arkasına bile bakmadan olay yerinden hızla kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazanın ardından kayıplara karışan kural tanımaz sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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