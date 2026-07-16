İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, AHBAP Derneği soruşturması kapsamında dernek ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu. Öte yandan AHBAP'a yapılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmişti.

ARALARINDA HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ DE VAR

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli bugün sabah İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 12 şüpheliden 6’sı tutuklama, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Tutuklama istenen şüphelilerin arasında Haluk Levent’in başka bir dosya kapsamında tutuklu olan kardeşi Berkant Acil’in de olduğu öğrenildi.

MALVARLIKLARINA TEDBİR KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında AHBAP Derneği'nin ve tüm şüphelilerin malvarlıklarına tedbiren el konuldu.

AHBAP Derneği ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

DÜN 14 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Ahbap Derneğine yönelik soruşturmada dün gece Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay'ın tutuklanmasına karar verilmişti.

AHBAP Derneği ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

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