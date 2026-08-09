Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Liverpool ile Monaco, 2026-2027 sezonu öncesindeki önemli hazırlık karşılaşmalarından birinde karşı karşıya gelecek. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, son hazırlık maçında Leeds United karşısında aldığı 4-2'lik mağlubiyetin ardından Monaco karşısında moral arayacak. Karşılaşma öncesi ise ''Liverpool-Monaco maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir?'' sorusu futbolseverlerin gündeminde.

Monaco Saint Priest'i 5-2 yenerken Sporting Lizbon'a 2-0 mağlup oldu. Cercle Brugge ile 2-2 berabere kalan Monaco, son hazırlık maçında ise Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Liverpool ise hazırlık döneminde Sunderland'i 4-2, Wrexham'ı ise 1-0 mağlup etti. Son maçında Leeds United'a 4-2 kaybeden İngiliz ekibi, Monaco karşısında galibiyet arayacak. Peki, Liverpool-Monaco maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir?

Liverpool-Monaco maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir? Hazırlık maçı bugün oynanacak!

LİVERPOOL-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, NEREDE İZLENİR?

Liverpool-Monaco hazırlık maçının Türkiye'de resmi bir yayıncısı bulunmadığı için karşılaşma Türkiye'deki televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanmayacak.

Mücadele Liverpool'un resmi yayın platformu LFCTV üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Liverpool-Monaco maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir? Hazırlık maçı bugün oynanacak!

LİVERPOOL-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Monaco arasındaki hazırlık karşılaşması 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 16.30'da başlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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