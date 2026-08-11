MasterChef Eyüp Can kimdir, aslen nereli? Eyüp Can Güneş'in biyografisi

MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosunda mücadele eden Eyüp Can Güneş, yarışmadaki enerjisi ve hazırladığı tabaklarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ana kadro seçmelerini başarıyla tamamlayan genç yarışmacının hayatı ve mutfak yolculuğu yeni sezonla birlikte merak konusu oldu. "MasterChef Eyüp Can kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor" soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor.

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadroya girmeyi başaran Eyüp Can Güneş, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısında sergilediği performansla yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Ana kadronun 6. beyaz önlüğünü alan Eyüp Can'ın biyografisi merak ediliyor.

MASTERCHEF EYÜP CAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Eyüp Can Güneş 26 yaşında ve yarışmaya Şanlıurfa'dan katılıyor. Yarışmada enerjisiyle dikkat çeken Eyüp Can'ın bir çocuk babası olduğu biliniyor.

MasterChef Eyüp Can kimdir, aslen nereli? Eyüp Can Güneşin biyografisi

İlk etapta şeflerin istediği Urfa kebabını hazırlayan yarışmacı, performansıyla bir sonraki aşamaya geçti. Gecenin sonunda rakiplerini geride bırakan Eyüp Can, MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna giren 6. yarışmacı olarak beyaz önlüğün sahibi oldu. Ana kadronun tamamlanmasının ardından başlayan sezonun ilk takım haftasında ise Burçin'in kaptanlığındaki mavi takımda yer aldı.

MASTERCHEF EYÜP CAN NERELİ?

Eyüp Can Güneş yarışmaya Şanlıurfa'dan katılıyor.

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