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Yaşam

Ağaç kovuğunda buluyorlar, kilosunu 10 bin liradan satıyorlar!

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Ağaç kovuğunda buluyorlar, kilosunu 10 bin liradan satıyorlar!
Fotoğraf Başlığı Ağaç kovuğunda buluyorlar, kilosunu 10 bin liradan satıyorlar!

Batman'ın Sason ilçesinde bal avcıları, ormanlık alanlarda arıların izini sürerek ağaç kovuklarında doğal ortamda üretilen bala ulaşıyor. El değmeden kovuklardan çıkarılan doğal bal, kilogramı 10 bin liradan alıcı buluyor.

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Batman'ın Sason ilçesinde ilkbahar aylarında çiçek florasının yoğun olduğu bölgelere götürülen arıların kovanlarından kaçan oğul arılar, ormanlık alanlardaki ağaç kovuklarına yerleşiyor. Burada doğal yaşamını sürdüren arılar tarafından üretilen bal, yörede yaşayan bazı vatandaşlar için önemli bir gelir kapısı oluyor.

Adeta bir dedektif gibi çalışan bal avcıları, ormanlarda arıların hareketlerini ve izlerini takip ederek ağaç kovuklarını tespit ediyor. Kovuklarda bulunan bal, arıların doğal yaşam alanına zarar vermeden özenle çıkarılarak satışa sunuluyor.

Ağaç kovuğunda buluyorlar, kilosunu 10 bin liradan satıyorlar!
Başlık ResmiAğaç kovuğunda buluyorlar, kilosunu 10 bin liradan satıyorlar!

KİLOSU 10 BİN LİRADAN SATILIYOR

Kilogramı yaklaşık 10 bin liradan satışa sunulan doğal ağaç balına, yurt içinin yanı sıra başta Rusya ve Azerbaycan olmak üzere farklı ülkelerden de talep geldiği belirtiliyor.

Ağaç kovuğunda buluyorlar, kilosunu 10 bin liradan satıyorlar!
Başlık ResmiAğaç kovuğunda buluyorlar, kilosunu 10 bin liradan satıyorlar!

Yörede "bal avcısı" olarak bilinen vatandaşlardan Metin Çelik, ağaç kovuklarından elde ettikleri bala yoğun talep olduğunu belirtti. Çelik, "Ağaç kovuklarından çıkardığımız balı şifa niyetiyle alan çok sayıda vatandaş var. Doğal ortamda üretilmesi nedeniyle yoğun ilgi görüyor." dedi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sason
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