Samsun’da eşini boğarak ve seramik kahve kupasıyla darbederek öldürdüğü iddia edilen Yücel Günegül hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Daha önce de eşine şiddet uyguladığı öne sürülen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde ikamet eden Yücel Günegül (49) ile 25 yıllık eşi, 4 çocuk annesi Fatma Günegül (41) arasında uzun süredir 'kıskançlık ve aldatılma' iddiaları nedeniyle sorunlar yaşandığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞ

Çift arasında daha önce de şiddet olaylarının meydana geldiği, Yücel Günegül'ün 9 Nisan 2025 tarihinde eşini bıçakla omzundan yaraladığı, boğazını sıktığı ve darp ettiği gerekçesiyle tutuklandığı, daha sonra yargılama sırasında tahliye edildiği belirtildi.

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“SÜPRİZİM VAR, GÜZEL YERE GÖTÜRECEĞİM SENİ”

25 Eylül 2025 tarihinde Yücel Günegül'ün, eşi Fatma Günegül'e "Hadi kalk gidelim köye doğru, sürprizim var sana, güzel yerlere götüreceğim seni" diyerek birlikte dışarı çıktıkları ve Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi'ndeki kendilerine ait köy evine gittikleri öğrenildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yücel Günegül'ün, aldatılma iddiaları nedeniyle eşiyle yeniden tartışmaya başladığı belirtildi.

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EŞİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA YOLA ÇIKTI

İddiaya göre Yücel Günegül, eşinin başını duvara vurup yere yatırdıktan sonra bir eliyle boğazını sıktı, diğer eliyle ise seramik kahve kupasıyla yüzüne defalarca vurdu. Evin balkon kısmında meydana gelen olayda Fatma Günegül hayatını kaybetti. Eşinin üzerine yorgan örten Yücel Günegül, daha sonra aracıyla Asarcık ilçesi istikametine doğru yola çıktı.

YOLDA YAKALANDI

Gece saatlerinde Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alkollü araç kullandığı gerekçesiyle durdurulan Yücel Günegül'ün görevlilere direnmesi üzerine hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'görevli memura mukavemet' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıs, adli rapor alınmak üzere Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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ÖNCE ÇİVİ DEDİ, SONRA İTİRAF ETTİ

Burada ayakkabısında kan izi fark eden polis ekipleri, ayakkabı ve çoraplarını kontrol etti. Çoraplarında da kan lekeleri bulunması üzerine sorgulanan Günegül, ilk olarak ayağına çivi battığını öne sürdü. Ancak polisin şüphelenmesi üzerine eşinin başını duvara vurduğunu ve boğduğunu itiraf etti.

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