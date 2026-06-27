İstanbul'un Silivri ilçesinde yolcu minibüsünün kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Çeltik Mahallesi, Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy-Kapaklı-Beylikdüzü hattı minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ 10 YARALI VAR

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul'da yolcu minibüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Silivri'de meydana gelen minibüs kazasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerindeki ilk müdahaleleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, çevredeki hastanelere nakilleri sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güner, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

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