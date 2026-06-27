Fenerbahçe yönetimi, Topuk Yaylası'ndaki kampa katılmayan ve aramalara cevap vermeyen Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'a cezai yaptırım uygulayacak.

Sarı lacivertlilerde sezon başındaki Topuk Yaylası kampına katılmayan ve sağlık kontrollerinden geçmeyen Diego Carlos için harekete geçildi.

DIEGO CARLOS'A CEZAİ YAPTIRIM

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, kampa katılmayan Diego Carlos'a cezai yaptırım uygulayacak. 2028 yılına kadar Fenerbahçe'de sözleşmesi bulunan oyuncu, sarı lacivertlilerin yeni sezonda kadro planlamasında yer alıyordu.

Diego Carlos

KARTAL DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Como'da iyi bir sezon geçiren 33 yaşındaki stoperi değerlendirmek istediği belirtiliyor. Oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın, sağlık kontrolleri ve teknik heyetin değerlendirmesi sonrası netleşmesi bekleniyor.

ASTON VILLA'DAN GELDİ

Geleceği merak konusu olan 33 yaşındaki savunmacı, 2024-25 sezonunun devre arasında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 11.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

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