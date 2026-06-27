Fenerbahçe'den yıldız isme yaptırım kararı: Ceza yolda!
Fenerbahçe yönetimi, Topuk Yaylası'ndaki kampa katılmayan ve aramalara cevap vermeyen Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'a cezai yaptırım uygulayacak.
- Fenerbahçe yönetimi, kampa katılmayan ve sağlık kontrollerinden geçmeyen Diego Carlos'a cezai yaptırım uygulayacak.
- Oyuncunun 2028 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor ve yeni sezonda kadro planlamasında yer alıyor.
- Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Como'da iyi bir sezon geçiren 33 yaşındaki stoperi değerlendirmek istediği belirtiliyor.
- Oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın sağlık kontrolleri ve teknik heyetin değerlendirmesi sonrası netleşmesi bekleniyor.
- Diego Carlos, 2024-25 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan 11.5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
Sarı lacivertlilerde sezon başındaki Topuk Yaylası kampına katılmayan ve sağlık kontrollerinden geçmeyen Diego Carlos için harekete geçildi.
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DIEGO CARLOS'A CEZAİ YAPTIRIM
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, kampa katılmayan Diego Carlos'a cezai yaptırım uygulayacak. 2028 yılına kadar Fenerbahçe'de sözleşmesi bulunan oyuncu, sarı lacivertlilerin yeni sezonda kadro planlamasında yer alıyordu.
KARTAL DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Como'da iyi bir sezon geçiren 33 yaşındaki stoperi değerlendirmek istediği belirtiliyor. Oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın, sağlık kontrolleri ve teknik heyetin değerlendirmesi sonrası netleşmesi bekleniyor.
ASTON VILLA'DAN GELDİ
Geleceği merak konusu olan 33 yaşındaki savunmacı, 2024-25 sezonunun devre arasında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 11.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.