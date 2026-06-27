Türkiye'nin sıcaklık haritası değişiyor! Bazı illerde 42 derece görülecek
Türkiye yeni haftaya sıcak hava dalgasının etkisiyle girecek. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak olan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasıyla birlikte birçok kentte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşacak.
- Sıcak hava dalgası pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak.
- Özellikle batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar bunaltıcı seviyelere ulaşacak.
- Şanlıurfa'da beklenen en yüksek sıcaklık 40-42 derece olacak.
- İstanbul'da 32-34, Ankara'da 34-37, İzmir'de 35-38 derece bekleniyor.
- Uzmanlar, sıcak havalarda öğle saatlerinde dikkatli olunması ve sıvı tüketiminin artırılması konusunda uyarıyor.
Avrupa'da etkili olan 'ejderha sıcakları' birçok ülkede hayatı adeta felç ederken, Türkiye'yi de etkileyecek yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Milyonlarca takipçisi olan Hava Forum tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 'ejderha sıcakları' olarak adlandırılan aşırı sıcak hava etkisini kaybederken, yerini Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasına bırakacak.
Balkanlar üzerinden Türkiye'ye de ulaşması beklenen sıcak hava dalgasının pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların özellikle batı ve güney bölgelerde yükselerek bunaltıcı seviyelere ulaşacağı belirtildi.
Avrupa'yı kavuran ölümcül sıcak dalgası Türkiye kapısında! Paris'te ölü sayısı 109'a yükseldi
ŞANLIURFA 40 DERECEYİ GÖRECEK
Hava Forum'un paylaştığı tahminlere göre bazı şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle:
- İstanbul: 32-34 derece
- Ankara: 34-37 derece
- İzmir: 35-38 derece
- Edirne: 37-39 derece
- Bursa: 34-36 derece
- Antalya: 35-37 derece
- Erzurum: 30-32 derece
- Şanlıurfa: 40-42 derece
Avrupa'daki rekor sıcaklıkların Türkiye'de aynı şiddette görülmeyeceği ifade edilirken, uzmanlar sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması, güneş altında uzun süre kalınmaması ve sıvı tüketiminin artırılması konusunda uyarıyor.