Türkiye yeni haftaya sıcak hava dalgasının etkisiyle girecek. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak olan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasıyla birlikte birçok kentte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşacak.

Avrupa'da etkili olan 'ejderha sıcakları' birçok ülkede hayatı adeta felç ederken, Türkiye'yi de etkileyecek yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Milyonlarca takipçisi olan Hava Forum tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 'ejderha sıcakları' olarak adlandırılan aşırı sıcak hava etkisini kaybederken, yerini Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasına bırakacak.

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye de ulaşması beklenen sıcak hava dalgasının pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların özellikle batı ve güney bölgelerde yükselerek bunaltıcı seviyelere ulaşacağı belirtildi.

ŞANLIURFA 40 DERECEYİ GÖRECEK

Hava Forum'un paylaştığı tahminlere göre bazı şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle:

İstanbul: 32-34 derece

Ankara: 34-37 derece

İzmir: 35-38 derece

Edirne: 37-39 derece

Bursa: 34-36 derece

Antalya: 35-37 derece

Erzurum: 30-32 derece

Şanlıurfa: 40-42 derece

Avrupa'daki rekor sıcaklıkların Türkiye'de aynı şiddette görülmeyeceği ifade edilirken, uzmanlar sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması, güneş altında uzun süre kalınmaması ve sıvı tüketiminin artırılması konusunda uyarıyor.

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