Türkiye-Arjantin voleybol maçı için geri sayım başladı. 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta karşılaşmalarında Filenin Efeleri'nin oynayacağı mücadele öncesinde Türkiye-Arjantin maç saati, yayın bilgileri ve canlı izleme detayları voleybolseverler tarafından araştırılıyor.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Polonya etabında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve iki takımın VNL performansı sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

TÜRKİYE-ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci hafta üçüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele 28 Haziran Pazar günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye-Arjantin voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri Milletler Ligi etabı

Filenin Efeleri, VNL'nin ikinci haftasında üst sıralara yaklaşmak adına kritik bir mücadeleye çıkacak. Organizasyonda şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan milli takım, Arjantin karşısında kazanarak puan tablosunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Arjantin ise ilk 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi ve organizasyona istediği başlangıcı yapamadı.

Türkiye-Arjantin voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri Milletler Ligi etabı

TÜRKİYE-ARJANTİN MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Arjantin voleybol karşılaşması, TRT'nin spor yayınları kapsamında TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Mücadeleyi televizyonun yanı sıra TRT'nin dijital platformları ve mobil uygulamaları üzerinden de canlı takip etmek mümkün olacak.

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