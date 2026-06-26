A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında 27 Haziran Cumartesi günü Arjantin ile mücadele edecek.

2026 FIVB Milletler Ligi'nde Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak Türkiye-Arjantin karşılaşması, 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30'da başlayacak.

2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de Arjantin ile oynadığı 2 maçta da mağlup olan Türkiye, rakibi karşısında ilk galibiyetini almak için mücadele verecek.

Ligde, Türkiye'nin 3'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunurken; Arjantin, oynadığı 5 maçta 1 galibiyet elde etti.

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