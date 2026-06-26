Anadolu Ajansı
2026 Milletler Ligi: Filenin Efeleri'nin rakibi Arjantin
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında 27 Haziran Cumartesi günü Arjantin ile mücadele edecek.
Özetle Dinle2026 Milletler Ligi: Filenin Efeleri'nin rakibi Ar...
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2026 FIVB Milletler Ligi'nde Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak Türkiye-Arjantin karşılaşması, Filenin Efeleri'nin rakibi karşısında ilk galibiyetini alma mücadelesine sahne olacak.
- Maç, 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30'da başlayacak.
- Türkiye, 2018'den bu yana VNL'de Arjantin ile oynadığı 2 maçta da mağlup oldu.
- Ligde Türkiye'nin 3 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.
- Arjantin, oynadığı 5 maçta 1 galibiyet elde etti.
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2026 FIVB Milletler Ligi'nde Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak Türkiye-Arjantin karşılaşması, 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30'da başlayacak.
2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de Arjantin ile oynadığı 2 maçta da mağlup olan Türkiye, rakibi karşısında ilk galibiyetini almak için mücadele verecek.
Ligde, Türkiye'nin 3'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunurken; Arjantin, oynadığı 5 maçta 1 galibiyet elde etti.
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