Brezilya'da yaşayan 103, 104 ve 109 yaşındaki üç kız kardeş, dünyanın yaşayan en yaşlı üç kardeşi olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Bilim insanları ise uzun ve sağlıklı hayatın genetik sırlarını çözmek amacıyla kardeşlerin DNA'sını incelemeye aldı. Yaşlarının toplamı 316'yı bulan üç kardeş ise uzun ömürlerini sağlıklı beslenme ve hareketli bir hayat tarzına bağlıyor.

İnsan ömrünü uzatmaya yönelik araştırmalar dünya genelinde hız kesmeden sürüyor. Bu çalışmaların son odağında ise Brezilya'da yaşayan üç kız kardeş yer aldı. Rio de Janeiro'da yaşayan Levita de Deus Nunes (109), Zoraide de Deus Mota (104) ve Zulina de Deus Nunes (103), Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın yaşayan en yaşlı kardeşleri" olarak tescillendi. Toplam yaşları 316'ya ulaşan kardeşler, bilim dünyasının da dikkatini çekti.

Araştırmacılar, üç kardeşin genetik yapısını inceleyerek uzun ve sağlıklı hayatın ardındaki biyolojik etkenleri ortaya çıkarmayı hedefliyor. Çalışmada, 90 yaşın üzerindeki sağlıklı bireylerin DNA'ları, kırılganlık, bilişsel gerileme ve kronik hastalık yaşayan yaşıtlarıyla karşılaştırılacak.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Reuters’ın aktardığına göre, İnsan Genom Araştırma Merkezi Koordinatörü Mayana Zatz, DNA analizleriyle yaşlanmaya karşı koruyucu genleri belirlemeye çalıştıklarını belirterek, özellikle birden fazla yüz yaşını aşmış bireyin bulunduğu ailelerin araştırmalar için büyük önem taşıdığını ifade etti.

103, 104 ve 109 yaşındalar! Bilim dünyası peşlerine düştü: Uzun ömrün genetik şifresi bu üç kardeşte aranıyor

Uzun ömür rekorlarını doğrulayan LongeviQuest'in CEO'su Ben Meyers ise kardeşlerin ileri yaşlara ulaşmasında güçlü genetik mirasın yanı sıra aile bağlarının ve sosyal destek ağının da etkili olabileceğini söyledi.

YÜZME VE EMZİRMENİN ÖNEMİNİ VURGULADILAR

Üç kardeş ise uzun ömürlerini sağlıklı beslenme ve hareketli bir hayat tarzına bağlıyor. Çocukluğunu nehirlerde yüzerek ve balık tutarak geçirdiğini anlatan Zulina de Deus Nunes, doğal beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Zoraide de Deus Mota ise emzirmenin sağlıklı hayat üzerindeki olumlu etkisini vurguluyor.

Bilim insanları, araştırma sayesinde yaşlanmanın kalp, kaslar ve bilişsel işlevler üzerindeki etkilerine karşı koruyucu genetik mekanizmaları daha iyi anlamayı amaçlıyor. Araştırma ekibi, daha kapsamlı sonuçlara ulaşabilmek için 100 yaşını aşmış en az 500 kişiyi incelemeyi hedefliyor. Elde edilecek bulguların, sağlıklı yaşlanma ve uzun ömür alanındaki bilimsel çalışmalara önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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