Süper Lig'de sezonu 32 puanla 16'ncı sırada tamamlayan ve TFF 1'inci Lig'e düşen Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı. Son olarak Esenler Erokspor'da görev yapan 57 yaşındaki Galatasaray efsanesi ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Korkmaz için kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Ocak 2025'te Esenler Erokspor'da göreve gelen Korkmaz ile Mart 2025'te yollar ayrılmıştı.

"BÜLENT KORKMAZ'A GÜVENİYORUZ"

Törende konuşan kulüp başkanı Mustafa Ergün, Korkmaz'ın daha önce de Antalyaspor'da görev yaptığını hatırlattı. Ergün, Antalyaspor'un layık olduğu Süper Lig'e dönmesi için Korkmaz ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamıza güveniyoruz. İnşallah bu yıl Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Bülent Korkmaz - Mustafa Ergün

"AMACIMIZ SÜPER LİG"

Teknik direktör Bülent Korkmaz, geçmişte yapılan bazı hatalar nedeniyle Antalyaspor'un küme düştüğünü ifade ederek, "Amacımız Süper Lig'e çıkmak. Bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" sözlerini sarf etti.

Deneyimli çalıştırıcı, "Zor bir süreç. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Biz çok çalışacağız. Herkes sabırlı olursa bunun karşılığını alacağımıza inanıyorum. Futbolcu, teknik heyet, taraftar ve yöneticilerle uyumlu bir biçimde olduğumuz zaman hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Tesisleri, camiayı gördükten sonra Antalyaspor'un yerinin Süper Lig olduğunu tekrar gördüm" dedi.

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR KULÜP"

Antalya ve Antalyaspor'u çok sevdiğini anlatan Korkmaz, "Antalyaspor'dan daha önce de teklif olmuştu ama anlaşamamıştık. Benim için özel bir kulüp. Buradan birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırmıştık" ifadelerini kullandı.

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