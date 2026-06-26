Antalya'da sabah iş yerini açan 64 yaşındaki oto elektrik ustası Rahim Kuğra, kısa süre sonra iş yerinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Kuğra'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, yakın zamanda ameliyat olduğu öğrenilen ustanın şüpheli ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Olay, sabah 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 659 Sokak üzerinde bulunan bir oto elektrikçi dükkanında meydana geldi.

Sabah iş yerini açtı, dakikalar sonra cesedi bulundu! Oto elektrik ustasının şüpheli ölümü

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Edinilen bilgiye göre, Rahim Kuğra (64) sabah erken saatlerde iş yerine geldi. Bir süre sonra iş yerinin kapısını açık gören komşuları Kuğra'nın yanına gitti. İş yerinden içeriye giren vatandaşlar Kuğra'yı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olayın 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sabah iş yerini açtı, dakikalar sonra cesedi bulundu! Oto elektrik ustasının şüpheli ölümü

YAKIN ZAMANDA AMELİYAT OLMUŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Rahim Kuğra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kuğra'nın yakın zamanda bağırsaklarında ki problem nedeniyle ameliyat olduğu öğrenilirken, belediye tabibi Kuğranın ölümünü şüpheli buldu.

Sabah iş yerini açtı, dakikalar sonra cesedi bulundu! Oto elektrik ustasının şüpheli ölümü

OTOPSİ YAPILACAK

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Rahim Kuğra'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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