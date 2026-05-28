Süper Lig'de sezonu 32 puanla 16'ncı sırada tamamlayan ve küme düşen Antalyaspor, mali açıdan sıkıntılı günler geçiriyor. Uluslararası Futbol Federasyonu'nda (FIFA) 13 ihtilaf dosyası bulunan kırmızı-beyazlı kulübün 10 milyon dolar borcu olduğu belirtildi.

Antalyaspor, 2025-2026'ya 18 takviyeyle başlarken, ilerleyen dönemde transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı ve sezon sonu küme düşmekten kurtulamadı. TFF 1'inci Lig'den yeniden Süper Lig'e dönmek için mücadele verecek kırmızı-beyazlılar, FIFA'daki 13 dosyası ile "1'nci Lig ekipleri arasında en fazla bekleyen dosyaya sahip takım" konumunda bulunuyor.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin

100 MİLYON DOLAR BORÇ VAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Akdeniz kulübünün toplam borcunun 100 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Altalyaspor yönetimi, camianın önde gelen isimlerinden destek arayışına girdi.

DEPLASMAN ROTASI

Öte yandan gelecek sezonun deplasman rotası netleşti. Antalyaspor, 1'inci Lig'de 12 farklı şehirde deplasmana çıkacak. En yakın deplasman Muğla, en uzak deplasman ise Iğdır oldu.

