Şanlıurfa’da 15 yaşındaki çırak Muhammed Kendirci, kalfa Habip Aksoy tarafından, makatına yüksek basınçlı hava kompresörü tutularak işkenceyle öldürülmüştü. Muhammed’in iç organlarının parçalanarak ölümüne neden olan Aksoy hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Şanlıurfa'da 15 yaşındaki çırak Muhammed Kendirci'ye hava kompresörüyle işkence uygulayarak ölümüne neden olan kalfa Habip Aksoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın 'Olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapsini istedi.

İç organları parçalanmıştı! Şanlıurfa'da 15 yaşındaki Muhammed'e kompresörle işkencede müebbet talebi

“YÜKSEK BASINÇ GÜCÜNE SAHİP”

Şanlıurfa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, olayda kullanılan kompresörün 12 bar gibi çok yüksek bir basınç gücüne sahip olduğu, bu cihazın yakın mesafeden uygulanması halinde kıyafet üzerinden dahi insan vücuduna ölümcül zararlar verebileceği vurgulandı.

“ÖLÜMCÜL RİSKLERİNİ BİLEBİLECEK DENEYİMDE”

İddianamede, Muhammed ve kalfa arasında bir husumet bulunmadığı, kalfanın mesleği gereği bu cihazların ölümcül risklerini bilebilecek deneyimde olduğuna dikkat çekildi.

İç organları parçalanmıştı! Şanlıurfa'da 15 yaşındaki Muhammed'e kompresörle işkencede müebbet talebi

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Eylemin 'Çocuğa karşı olası kastla öldürme' suçunu oluşturduğu kanaatine varıldı ve sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. Öte yandan Şanlıurfa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, güvenlik için davanın Şanlıurfa dışındaki başka bir ile nakledilmesini talep etti. Davanın ilk duruşması 23 Eylül 2026 tarihinde görülecek.

İç organları parçalanmıştı! Şanlıurfa'da 15 yaşındaki Muhammed'e kompresörle işkencede müebbet talebi

NELER OLMUŞTU?

14 Kasım 2025'te Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir sanayi sitesinde kan donduran bir olay yaşanmıştı. İddiaya göre, atölyede kalfa olarak görev yapan Habip Aksoy, çırak Muhammed Kendirci'nin önce ellerini bağlayarak hareket kabiliyetini kısıtlamış, sonra da pantolonunu zorla çıkararak makat bölgesine yüksek basınçlı hava kompresörü tutmuştu.

İç organlarında ağır hasar oluşan ve acı içinde yere yığılan çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi görürken 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. Şüpheli kalfa Habip Aksoy, ilk kararda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, daha sonra kamuoyunda ve sosyal medyada yükselen büyük tepkilerin ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden takibe alınmıştı. Gaziantep'e kaçma hazırlığındayken yakalanarak tutuklanmıştı.

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