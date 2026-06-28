İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Taksim Metro İstasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı. M2 hattındaki trenler Taksim'de durmadan seferlerine devam ederken, Şişhane İstasyonu'nda ise yalnızca Kasımpaşa çıkışı açık olacak.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla Taksim bölgesindeki bazı raylı sistem hatlarında geçici düzenlemeye gidildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

Ayrıca, M2 Şişhane İstasyonu'nun yalnızca Kasımpaşa çıkışı açık kalacak, istasyonun diğer tüm giriş ve çıkışları yolcu kullanımına kapatılacak.

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman hattında çalışan trenlerin Taksim İstasyonu'nda durmadan seferlerine devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte olacağını bildirirken, yolcuların seyahatlerini planlarken bu düzenlemeyi dikkate almaları istendi.

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