Şarkıcı Safiye Soyman, son dönemde oturduğu ultra lüks Boğaz manzaralı eviyle gündemde. Soymanın evindeki detaylar ise dikkat çekiyor.

Renkli kişiliği, kendine has tarzı ve sahne kostümleriyle çokça konuşulan Safiye Soyman şimdi de İstanbul'daki ultra lüks eviyle gündeme geldi.

Safiye Soyman'ın ultra lüks evi gündem oldu!

BOĞAZ MANZARASI HAYRAN BIRAKTI

Evinin kapılarını açan Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı evi görenleri hayran bıraktı.

Safiye Soyman'ın ultra lüks evi gündem oldu!

Ünlü şarkıcının evi sosyal medyada da çok konuşuldu. Soyman'ın evine soysal medyada 'harika ev', 'insan huzur bulur' gibi yorumlar yapıldı.

Safiye Soyman'ın ultra lüks evi gündem oldu!

İstanbul, Ankara ve Bodrum’da da evi bulunan Safiye Soyman, "İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Safiye Soyman'ın ultra lüks evi gündem oldu!

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