Türkiye Gazetesi
Safiye Soyman'ın ultra lüks evi gündem oldu!
Şarkıcı Safiye Soyman, son dönemde oturduğu ultra lüks Boğaz manzaralı eviyle gündemde. Soymanın evindeki detaylar ise dikkat çekiyor.
Özetle DinleSafiye Soyman'ın ultra lüks evi gündem oldu!
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Magazin 1 dk önce
Safiye Soyman'ın İstanbul'daki ultra lüks ve Boğaz manzaralı evi sosyal medyada ilgi gördü.
- Safiye Soyman'ın İstanbul'daki evi ultra lüks ve Boğaz manzaralı.
- Ünlü şarkıcının evi sosyal medyada 'harika ev', 'insan huzur bulur' gibi yorumlarla konuşuldu.
- Safiye Soyman'ın İstanbul, Ankara ve Bodrum'da da evleri bulunuyor.
- Soyman, işlerinin ağırlıklı olarak bu bölgelerde olduğunu ve rahat etmeyi sevdiğini belirtti.
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Renkli kişiliği, kendine has tarzı ve sahne kostümleriyle çokça konuşulan Safiye Soyman şimdi de İstanbul'daki ultra lüks eviyle gündeme geldi.
BOĞAZ MANZARASI HAYRAN BIRAKTI
Evinin kapılarını açan Safiye Soyman'ın Boğaz manzaralı evi görenleri hayran bıraktı.
Ünlü şarkıcının evi sosyal medyada da çok konuşuldu. Soyman'ın evine soysal medyada 'harika ev', 'insan huzur bulur' gibi yorumlar yapıldı.
İstanbul, Ankara ve Bodrum’da da evi bulunan Safiye Soyman, "İşlerim ağırlıklı olarak bu bölgelerde, rahat etmeyi seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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