İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın grup aşamasında futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor. H Grubu'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri, canlı izleme seçenekleri ve başlama saati araştırılıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu heyecanı İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. Son Avrupa şampiyonu İspanya, turnuvadaki ilk maçında sahaya çıkarken, Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden Yeşil Burun Adaları da tarihindeki ilk Dünya Kupası karşılaşmasına hazırlanıyor.

İSPANYA-YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda oynanacak İspanya-Yeşil Burun Adaları karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dünya Kupası'nın Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran TRT, grup aşamasındaki önemli mücadeleleri futbolseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya'nın sahaya çıkacağı ilk maç olması nedeniyle karşılaşmaya yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Futbolseverler, mücadeleyi TRT'nin televizyon yayınları üzerinden takip edebilecek. Maç günü yayın akışının netleşmesiyle birlikte karşılaşmanın yayınlanacağı kanal bilgisi de TRT tarafından duyurulacak.

İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (FIFA 2026 Dünya Kupası)

İSPANYA-YEŞİL BURUN ADALARI NEREDEN İZLENİR?

İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasındaki karşılaşma TRT 1'de yayınlanacak. Aynı zamanda tabii platformu üzerinden takip edilebilir. Dünya Kupası maçları sırasında TRT yayınlarında yaşanabilecek frekans sorunları nedeniyle izleyicilerin güncel kanal bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor.

İSPANYA-YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda oynanacak İspanya-Yeşil Burun Adaları karşılaşması 15 Haziran Pazartesi günü oynanacak. ABD'nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadı'nda yapılacak mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Grubun diğer karşılaşmasında ise Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya gelecek. İspanya açısından karşılaşma ayrıca yeni jenerasyonun Dünya Kupası sahnesindeki ilk büyük sınavlarından biri olacak. 2010 yılında tarihindeki ilk ve tek Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşayan İspanyollar, 16 yıl sonra yeniden kupaya uzanmayı hedefliyor.

İSPANYA İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar 16 kez mücadele eden İspanya, son 13 organizasyonun tamamında yer almayı başardı. 2010 yılında Güney Afrika'da kazanılan şampiyonluğun ardından beklentilerin altında kalan kırmızı-beyazlı ekip, yeni nesil oyuncularıyla yeniden zirveye çıkmak istiyor.

Teknik ekip, takımın hücum gücünü genç yıldız Lamine Yamal'ın etrafında şekillendirirken orta sahada Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Gavi ve Martin Zubimendi gibi isimlere güveniyor. Avrupa şampiyonu unvanıyla turnuvaya gelen İspanya, H Grubu'nun en güçlü takımı olarak gösteriliyor.

İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (FIFA 2026 Dünya Kupası)

YEŞİL BURUN ADALARI TARİH YAZMAK İSTİYOR

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Teknik direktör Pedro Leitao Brito yönetimindeki ekip, elemelerde gösterdiği başarılı performansın ardından dünya futbolunun en büyük organizasyonunda boy göstermeye hak kazandı.

Mavi Köpekbalıkları lakaplı takımın kadrosunda Trabzonspor forması giyen Wagner Pina, Başakşehir'den Nuno da Costa ve Iğdır FK'da oynayan Ryan Mendes gibi Türkiye'de tanınan isimler de bulunuyor.

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