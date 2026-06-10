NASA, Artemis III ekibini tanıttı. İnsanlığı yeniden Ay'a götürmeyi amaçlayan programın bu aşamasında astronotlar, Ay'a iniş yerine yörüngede teknoloji ve kenetlenme testleri yapacak.

İnsanlığı yeniden Ay yüzeyine indirmeyi amaçlayan Artemis programında tarihi bir adım daha atıldı. NASA, uzun süredir merakla beklenen Artemis III görevinin mürettebatını düzenlenen törenle duyurdu.

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen tkinlikte yeni ekibi "Dünya'nın ilk yıldız filosu" olarak tasvir etti.

Projenin teknik detaylarında yaşanan zorunlu strateji değişikliği uzay yarışındaki dengeleri de sarsacak cinsten. Açıklanan yeni plana göre astronotlar, bu görev kapsamında Ay'a ayak basmayacak veya Ay yörüngesine gitmeyecek; görev tamamen Dünya yörüngesinde bir teknoloji ve kenetlenme testi olarak icra edilecek.

DÖRT KİŞİLİK KADRO

NASA, geçmiş nesillerin keşif ateşini geleceğe taşımak üzere tamamı erkeklerden oluşan dört kişilik ana mürettebatı ve yedek pilotu şu şekilde:

Randy Bresnik

GÖREVİN KOMUTASI RANDY BRESNIK'E EMANET

Artemis III görevinin komutanlığına, ABD Deniz Piyadeleri'nde albay rütbesiyle görev yapan deneyimli astronot Randy Bresnik getirildi. Daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) komutanlık yapan Bresnik, uzay mekiği programındaki görevleriyle de tanınıyor. Astronotlar arasında "Komrade" lakabıyla bilinen Bresnik'in 7 bin saatin üzerinde uçuş tecrübesi bulunuyor.

Aya yeniden gidecek Artemis III mürettebatı belli oldu

LUCA PARMİTANO PİLOT OLDU

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adına İtalya'dan göreve katılan savaş pilotu Parmitano, uzayda 300 günden fazla süre geçirdi. 2013 yılındaki bir uzay yürüyüşü esnasında kaskının sıvıyla dolması sonucu uzayda ölüm tehlikesi atlatan astronot, aynı zamanda uzayda disk jokeylik (DJ) yapan ilk insan unvanına ve kendi adını taşıyan bir asteroide sahip.

Frank Rubio, uzayda en uzun süre kalan ABD'li astronot oldu

FRANK RUBİO

ABD Ordusu'nda helikopter pilotu ve uçuş cerrahı olan Rubio, uzayda kesintisiz 371 gün kalarak "bir NASA astronotu tarafından gerçekleştirilen en uzun süreli tek uzay uçuşu" rekorunu elinde tutuyor.

Aya yeniden gidecek Artemis III mürettebatı belli oldu

ANDRE DOUGLAS

Sistem mühendisi ve Sahil Güvenlik yedek subayı olan Douglas, ekibin uzay deneyimi olmayan tek üyesi. Ancak daha önce Artemis II ekibiyle birlikte yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamladı.

BOB HİNES

Uzayda 170 gün görev yapmış deneyimli test pilotu Hines, uçuşun yedek mürettebat üyesi olarak belirlendi.

Aya yeniden gidecek Artemis III mürettebatı belli oldu

MİLYARDERLERİN YARIŞINDAKİ GECİKMELER PLANI DEĞİŞTİRDİ

Artemis III görevinin başlangıçta, 1972'deki Apollo 17 misyonundan sonra Ay'ın güney kutbuna yapılacak ilk mürettebatlı iniş olması ve astronotların yüzeyde bir hafta geçirmesi planlanmıştı. Ancak NASA, şubat ayında iddialı planı iptal ederek görevi ISS'ten biraz daha derin bir noktaya, alçak Dünya yörüngesine çekti.

Kararda, SpaceX tarafından geliştirilen Starship sisteminde yaşanan teknik gecikmeler etkili oldu.

Hükümet Hesap verebilirlik Ofisi’nin Mart 2026 tarihli raporunda, SpaceX’in yörüngede yakıt ikmali ve kriyojenik yakıt depolama teknolojilerinde sınırlı bir ilerleme kaydettiği görüldü. Ağırlığı nedeniyle Dünya yörüngesinde sıvı metan ve sıvı oksijen ikmali yapılmadan Ay'a ulaşması imkansız olan Starship için geliştirilen hassas tanker filosu manevrası henüz uzayda test edilemedi.

NASA, yörüngedeki bu riskli prosedürleri doğrulamadan doğrudan Ay inişine geçmenin çok büyük bir güvenlik açığı oluşturacağını değerlendirdi.

Aya yeniden gidecek Artemis III mürettebatı belli oldu

BLUE ORİGİN ROKETİNDE PATLAMA: FIRLATMA RAMPASI PARAMPARÇA

NASA'nın Ay misyonuna yönelik ikinci büyük darbe ise Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin kanadından geldi. Geçtiğimiz ay, şirketin lüks iniş sistemlerini taşıyacak olan New Glenn roketi, Florida’daki rutin bir motor testi esnasında büyük bir gürültüyle patladı. Olayda can kaybı yaşanmazken, fırlatma rampası kullanılamaz hale geldi.

Blue Origin'in elinde New Glenn'i fırlatacak alternatif bir rampanın bulunmaması ve hasarın onarılmasının aylar sürecek olması, uzay takvimini tamamen altüst etti.

Sonbaharda uçması planlanan insansız "Blue Moon" kargo iniş aracının fırlatılması tehlikeye girerken, Artemis III ekibinin yörüngede test etmeyi planladığı prototip iniş araçları üzerinde de büyük soru işaretleri doğdu. Blue Origin Başkan Yardımcısı John Couluris ve NASA temsilcileri temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirterek 2027 takvimine yetişmek için gece gündüz çalıştıklarını söylese de bağımsız uzmanlar son tabloyu aşırı iyimser buluyor.

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