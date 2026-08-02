İrademizi, değerlerimizi korumada kullanabiliriz. Başarı da her gün uygulanan birkaç basit disiplinden fazlası değildir. Zihinlerimiz acıyla başa çıkabilme becerisine sahiptir. Unutmayalım ki ölümden beter acılar vardır. Hatta “ölüm onun yanında nimetmiş” deriz. Bir arkadaşımı hastanede ziyaret ettiğimde bana acı içinde:

"Ölmek istiyorum, ölemiyorum." demişti.

Çoğunlukla huzurumuzu kendimiz bozuyoruz. Nasıl mı? Gereksiz ihtiyaçlarımıza yönelerek. Bu durum bizde huzur bırakmaz. Evet, can sıkıntısı insanda bir şeyler yapma ihtiyacı hissettirir. En azından alışverişe yöneltir. Bizler iç dünyamızı zenginleştirme gayretine girmeliyiz. Çünkü iç dünyası zengin kişi tamamen yalnızken bile kendi düşünce ve hayalleriyle eşsiz bir eğlence bulur. Ilımlı, iyi, olgun karaktere sahip kişi kısıtlı şartlarda bile hayatından son derece memnundur. Ruhsuz, hırslı ve kıskanç biri de zengin bile olsa hâlinden memnun değildir.

Sürekli sıra dışı, zihinsel açıdan olağanüstü bir yalnızlığın tadına varan bir kimse için genel olarak ulaşılmaya çalışılan hazlar bütünüyle gereksiz, rahatsızlık verici ve usandırıcıdır.

Maçın son onuncu dakikasındayım. Uzatmalara erer miyim? Bilmiyorum. Mesleğine, insanlardan daha çok değer verenlerin olduğu bir dünyada sağlığı önemsiyorum. Çünkü sonuçları ileride görülen alışkanlıklar var. Bulunduğum beldede bir şeyi çok dikkat çekici buluyorum ve bu konuda endişeleniyorum. 11-12 yaş grubundaki kızlarımızın bir sigara içişleri var ki 40 yıllık tiryakiler dahi bu kadar zevkli içemez. Sanırım bu bir salgın.

Denirse ki “Sana ne?" Bir akciğer kanseri hastasının devlete maliyeti çok yüksek. Nice devletler var bu yükün altından kalkamıyor. Nice insanımız bu alışkanlığı bırakmaya çalışıyor. Ve diyoruz ki: Sana ve sağlığına zarar veren saplantıları bırak!

Mustafa Ali Mahdum

ŞİİR

Gölgeler

Ben bahar sanmıştım, hazanmış meğer,

Mevsimlerim yer değişti sayende.

Bir gün hatırlarsan garibi eğer,

Yürekteki kor değişti sayende.

Yıkılmadık yer kalmadı gönlümde,

Kaderimsin yazılmışsın alnımda.

Aklımı yeniden başa aldım da,

Dizimdeki zer’ değişti sayende.

Dinlemedim anamı hem atamı,

Bunlar sanki sevgiliden öte mi?

İş işten geçince gördüm hatamı,

Gözümdeki fer değişti sayende.

Genç yaşımda tamam ettim çileyi,

Çemberime usta saydım feleği.

Bilmez idim âşıkların dileği,

Özümdeki sır değişti sayende.

Kapanır zamanla elbet her yara,

Unutur kalbim de atar kenara.

Kuruyup dönünce kesik pınara,

Döküldüğüm kır değişti sayende.

Mustafa Özkahraman

ESKİMEZ KELİMELER

HAZAN: Güz, sonbahar.

ZER’: 1. Tohum ekme 2. Yeşermiş ekin.

TASVİP: Doğru bulma, doğru olduğunu belirtme, onama.

TASVİR: 1. Bir şeyi resim gibi göz önüne gelecek şekilde ayrıntıları ile anlatma. 2. Resmini yapma, resmi yapılma.

TAHKİM: 1. Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma. 2. hukuk. Herhangi bir ihtilâfın hallini hakeme havale etme.

MAKBUL: 1. Kabul edilen, reddedilmeyen. 2. Geçerli, muteber. 3. Beğenilen, hoşa giden, hoş.

MÂMUR: 1. Gelişip güzelleşmiş, bayındır duruma gelmiş, şenlikli.

ÜMRAN: 1. Bayındırlık, mamurluk. 2. Medeniyet, ilerleme.

TERAKKİ: 1. İleri gitme, ilerleme, gelişme. 2. Yukarı kalkma, yükselme. 3. Artma, çoğalma. Terakki etmek: İlerlemek, gelişmek, yükselmek.

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