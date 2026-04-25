Faizsiz prensiplere göre faaliyet gösteren katılım bankacılığında “Murabaha” bir finansman yöntemi olarak öne çıkar. Bir katılım bankasının; müşterisinin ihtiyaç duyduğu bir ürünü peşin satın alıp, belli bir kâr payı ekleyip, yine müşterisine vadeli olarak satmasıyla gerçekleşen işleme ‘murabaha’ denir. Reel sektör, böylece faizsiz finansman temini sağlamış olur.

Reel sektörde faaliyet gösteren şirketler için en önemli gider kalemlerinden birini iş makineleri oluşturur. Örneğin inşaat sektöründe büyük projeleri hayata geçiren bir şirket için vinç, önemli bir iş makinesi olarak öne çıkar. Bu şirket, öz sermayesi yeterli değilse, bir finansman temin ederek bu iş makinesini almaya yönelebilir.

Faizsiz prensiplere göre faaliyet gösteren katılım bankacılığında da “Murabaha” yöntemi, böyle bir ihtiyaç talebinde bulunan müşterilere sunulan bir finansman seçeneğidir.

MURABAHA NEDİR?

Bu açıdan bakıldığında “Murabaha”, bir katılım bankasının;

-Müşterisinin ihtiyaç duyduğu bir ürünü, malı, makineyi peşin satın alıp,

-Üzerine belli bir kâr payı ekleyip,

-Ardından müşterisine vadeli olarak satmasıyla işleyen bir finansman yöntemidir.

‘Murabaha’ işlemlerinde reel bir karşılık, satın alma ve tekrar kâr ile satma söz konusu olduğu için, “faizsiz” işleyiş de gerçekleşmiş olur.

BİREYSEL TALEPLER İÇİN…

Murabaha yöntemi, bireysel talepler için de uygulanabilir. Örneğin bir konut ya da otomobil alımı için de katılım bankaları “murabaha” sistemini uygulamaktadır.

Murabaha işlemlerinde en kritik olan konular;

-Paranın, doğrudan müşterinin hesabına geçmemesi ve

-Malın mülkiyetinin veya satın alma vekaletinin öncelikle bankaya geçmesi şeklinde vurgulanmaktadır.

Türkiye'de katılım bankaları da bu işlemleri hem BDDK yönetmelikleri hem de kendi bünyelerindeki danışma kurullarının denetimi çerçevesinde yürütmektedir.

MURABAHANIN ÖZELLİKLERİ

-Öncelikle müşteri; alacağı malı, iş makinesini, konut, otomobili bulur ve bunun için bankaya başvurur.

-Ardından katılım bankası devreye girerek önce söz konusu ürünü satıcıdan peşin alır.

-Banka, satın aldığı bu malın üzerine önceden belirlenmiş bir kâr tutarı ekler ve talep eden müşterisine belli bir taksitle satar.

-Ürünün satış bedeli, geri ödemedeki taksit sayısı ve tutarları, işlemin başında belli olur ve değişmez.

-Sadece yapılandırma ve borcu peşin kapatılması gibi durumlarda taksit sayısı ve geri ödeme tutarı değişebilir.

-Murabahada mutlaka reel ve somut bir karşılık olmalıdır. Banka doğrudan nakit para vermez.

-Şirketler bu yöntemle kasasından peşin para çıkışının önüme geçmiş olur ve gider optimizasyonu sağlanır.

-Bankalar ise "alım-satım farkından" kaynaklanan ticari kazanç elde eder ve bunu belli oralarda kâr payı olarak dağıtır.

