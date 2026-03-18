Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı projeyle yüz binlerce tarihî eser dijital kimliğe kavuştu. Yapay zekâ destekli kimyasal işaretleme sistemi, eser güvenliğinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

ESMA ALTIN / ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarihî eserlerin korunması ve sahteciliğin önlenmesi maksadıyla Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle 2023’te başlattığı “Tarihî Eserlerin Güvenliği İçin Kimliklendirme Projesi” devam ediyor. Proje ile şu ana kadar müzelerin teşhir ve depolarında bulunan 526 bin 246 tarihî esere kimyasal işaretleme yapılarak kimliklendirme işlemi tamamlandı.

Laboratuvar ortamında geliştirilen inorganik bir maddeyle yapılan işaretleme sayesinde, her esere dijital kimlik kazandırılıyor. Kimliklendirme için kullanılan madde, içinde yapay zekâ algoritmasıyla oluşturulan DNA izlerinin olduğu, gözle görülmeyen bir özelliğe sahip. Bu sistem, eserlerin güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

Öte yandan, bakanlık tarafından hayata geçirilen bütün müzelerde yer alan eserlerin detaylı bilgilerinin tutulacağı ulusal nitelikli veri bankası “Müzecilik Ulusal Envanter Sistemi” (MUES) çerçevesinde geliştirilen yeni dijital modüllerde test safhası tamamlandı. Sistem bünyesinde yer alan “Komisyon Modülü”, kültür varlıklarının müzelere kazandırılması sürecinden başlayarak kıymet takdir işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak. “Özel Müzeler ve Koleksiyonerler Modülü” ile de özel müzeler ve koleksiyoncuların eserlerinin dijital envantere aktarılması mümkün hâle gelecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası