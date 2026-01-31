ABD Başkanı Donald Trump, İran'a muhtemel saldırıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Tahran ile müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak, "İran bizimle görüşüyor ve bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız; aksi hâlde ne olacağını görürüz. Son müzakere ettiklerinde nükleerlerini ortadan kaldırmak zorunda kaldık, işe yaramadı" dedi.

İran ile ABD arasındaki 'savaş' krizi tırmanmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini tehdit ederek müzakerelerde Washington'un şartlarını kabul etmesi gerektiğini ifade etti.

Fox News'e konuşan Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlatı şöyle:

İran bizimle görüşüyor ve bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız; aksi hâlde ne olacağını görürüz.

Biliyorsunuz, en son müzakere ettiklerinde nükleerlerini ortadan kaldırmak zorunda kaldık, işe yaramadı.

Sonra farklı bir şekilde devre dışı bıraktık ve ne olacağını göreceğiz.

Onlara (Körfez müttefiklerine) planı söyleyemeyiz. Eğer planı onlara söyleseydim, size söylemek kadar kötü olurdu, hatta daha da kötü olabilirdi.

Ayrıntılar geliyor...

