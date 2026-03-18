İsrail'in başkentinde bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda park halindeki 3 özel uçak, İran'ın misillemeleri nedeniyle hasar aldı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran, İsrail'i füze misillemeleriyle hedef almaya devam ediyor.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yetkilileri, ülkeyi dış dünyaya bağlayan en büyük havalimanında park vaziyetindeki 3 özel uçağın füze saldırılarında hasar gördüğünü doğruladı.

Gazeteye konuşan İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü, "Bu sabah 3 özel uçak önleyici füze parçaları nedeniyle hasar gördü" dedi.

Haberde, bir uçağın İran füzelerinin önlenmesi sırasında havalimanına düşen parçalar nedeniyle ağır hasar alarak yandığı, diğer ikisinin ise hafif hasar gördüğü belirtildi.

İsrail'in Maariv gazetesi de füze saldırısı nedeniyle yanan uçağın fotoğrafını paylaştı.

