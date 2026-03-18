ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 19. gününde sürerken, İsrail Savunma Bakanı Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in Dün Tahran'a düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü iddia etti. İran'dan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Orta Doğu'yu ateş hattına çeviren savaş 19. gününe girerken, İsrail'den dikkat çeken bir iddia geldi. İsrail Savunma Bakanı Katz, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ardından İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in gece Tahran'a düzenlenen saldırılarda öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, açıklamalarının devamında Netanyahu'nun İran'ın üst düzey isimleri için yetki verdiğini belirtti. İran hattından henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

İRAN DİNİ LİDERİ İLK GÜN HAYATINI KAYBETTİ

28 Şubat'ta İsrail-ABD'nin düzenlediği saldırılarda, İran'ın dini lideri Ali Hamaney de hayatını kaybetmişti. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edildi.

ALİ LARİCANİ'NİN ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI

İran'dan dün yapılan resmi açıklamada, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği doğrulanmıştı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü." ifadeleri kullanılmıştı.

İSMAİL HATİB KİMDİR?

İsmail Hatib, İran’ın mevcut İstihbarat Bakanı olarak görev yapan ve ülkenin güvenlik yapılanmasında etkili bir isimdir. Din adamı kimliğiyle de bilinen Hatib, uzun yıllar istihbarat alanında çeşitli görevlerde bulunmuş; özellikle iç güvenlik, karşı istihbarat çalışmaları ve rejim karşıtı faaliyetlerin takibi gibi konularda aktif rol üstlenmiştir.

2021 yılında Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi tarafından İstihbarat Bakanı olarak görevlendirilen Hatib, bu atamayla birlikte İran’ın güvenlik ve istihbarat politikalarında önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. İran’da stratejik bir kurum olarak görülen İstihbarat Bakanlığı, devletin iç düzenini koruma, muhalif hareketleri izleme ve dış tehditlere karşı faaliyet yürütme gibi kritik görevler üstlenmektedir.

Kamuoyunda sık görünmeyen Hatib, daha çok güvenlik operasyonları ve kapalı yürütülen istihbarat çalışmalarıyla anılmaktadır. İran’ın bölgesel gelişmelerdeki tutumu ve güvenlik stratejileri açısından Hatib’in rolü, son yıllarda daha da önem kazanmıştır.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

