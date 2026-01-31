ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Tahran yönetiminin savaş hazırlığı yaptığı öne sürüldü. Hazırlık kapsamında başkentte 82 metro istasyonun sığınak olarak belirlendiği ve erzak temin edildiği iddia edildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim dün Başkan Trump'ın 'Venezuela'ya gidenden bile daha büyük armada İran'a gidiyor' sözleriyle büyüdü. Açıklamanın hemen ardından iddialar da peşi sıra geldi.

Pazar sabahı İran'ın vurulacağı öne sürüldü. Bugün İran'ın 4 şehrinde patlama meydana geldi. , İranlı yetkililer olayların birbiriyle bağlantılı olmadığını ve koordineli bir saldırı ihtimalinin bulunmadığını açıkladı.

İran savaş hazırlığına başladı! Önce mezar kazdılar, şimdi de sığınak...

MEZARLIK HAZIRLADILAR

İran’da yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu’ndan aktardığı habere göre, Tahran’da, ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için mezarlık hazırlandı.

Mezarlıkların hazırlanması, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına karşı alınan önleyici önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İranlı yetkililer ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

İRAN HAZIRLIK YAPIYOR

Bir iddia da İran'ın savaş hazırlığı yaptığı yönünde oldu. AJ'nin aktardığına göre, Tahran Kriz Yönetimi Departmanı Başkanı şunları söyledi:

"Başkentteki 82 metro istasyonunu sığınak olarak belirledik. Metro istasyonlarına şu anda hayat erzağı getiriliyor"

