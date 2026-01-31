İran’ın güneyindeki Körfez kenti Bandar Abbas mahallesindeki bir binada patlama meydana geldi. Yerel kaynaklara göre meydana gelen gaz patlamasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybeti.

İran’ın güneyindeki Körfez kenti Bandar Abbas’ta bir konut binasında meydana gelen patlama kentte paniğe yol açtı. Devlet medyasına göre patlama, Moallem Bulvarı çevresinde bulunan sekiz katlı bir binada yaşandı.

İran'da korkutan patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlk bilgilere göre patlama sonucu binanın iki katı ağır hasar aldı. Olay sırasında çevrede bulunan bazı araçlar ve dükkanlar da zarar gördü.

Patlama sonucu binanın birinci ile üçüncü katları ağır hasar gördü. Çevrede bulunan binaların camları kırıldı, 10’dan fazla araç farklı derecelerde zarar gördü. Patlamanın ardından binadaki tüm sakinler tahliye edildi.

NEDEN NETLEŞMEDİ, GAZ İHTİMALİ KONUŞULUYOR

İran devlet televizyonu, patlamanın kesin nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı. Ancak bazı kaynaklar, Azadegan Mahallesi’nde yaşanan patlamaların gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini aktardı.

Bandar Abbas itfaiyesi, olay yerinde kurtarma ve güvenlik çalışmalarının sürdüğünü, ekiplerin patlamanın nedenine ilişkin inceleme yaptığını duyurdu.

"4 ÖLÜ VAR"

İran basınına göre gaz patlamasında aynı aileden dört kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin anne, baba ve iki çocuk olduğu bildirildi. Enkazdan üç yaşında bir çocuk ile bir kadının sağ çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası