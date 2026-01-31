ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin Washington'un tehditleri devam ederken, Tahran yönetimi ise diplomasi ve müzakere çağrısında bulunuyor. Tahran, savaş söylentilerinin aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini söyledi.

İran ile ABD arasında müzakere umudu! Savaş çanları susacak mı?

'SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI' TEPKİSİ

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor." ifadelerini kullandı.

İran, ABD ile nükleer müzakereye hazır olduğunu ancak tehdit altında müzakereye başlamayacağını bildirmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası