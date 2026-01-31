Anadolu Ajansı
İran ile ABD arasında müzakere umudu! Savaş çanları susacak mı?
ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin Washington'un tehditleri devam ederken, Tahran yönetimi ise diplomasi ve müzakere çağrısında bulunuyor. Tahran, savaş söylentilerinin aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini bildirdi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyada oluşan savaş senaryolarının aksine müzakereler için bir sürecin ilerlediğini söyledi.
- medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısı var
- müzekaeler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor
- İran ABD ile nükleer müzakereye hazır
- İran tehdit altında müzakereye başlamayacağını bildirmiş
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini söyledi.
'SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI' TEPKİSİ
Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor." ifadelerini kullandı.
İran, ABD ile nükleer müzakereye hazır olduğunu ancak tehdit altında müzakereye başlamayacağını bildirmişti.
