Real Madrid forması giyen Arda Güler, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City'yi 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Milli yıldız, La Liga'da Elche'yi 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada 68 metreden attığı müthiş gol hakkında, "Uzun zamandır deniyordum" dedi.

Real Madrid'in Etihad Stadı'nda Manchester City'yi 2-1 yenerek çeyrek finalist olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Arda Güler, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Hem sahamızda hem burada kazandık. O yüzden çok mutluyuz. İnşallah kupayı kazanırız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ŞÜKÜR"

Milli futbolcu, La Liga'da Elche'yi 4-1 yendikleri mücadelenin 89'uncu dakikasında 68 metreden attığı golle ilgili duygularını, "Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum" sözleriyle paylaştı.

Arda Güler'in 68 metreden golle sonuçlanan şutunu çektiği an.

"EN BÜYÜK HAYALİMİZ DÜNYA KUPASI"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk maçında Romanya ile 26 Mart'ta İstanbul'da oynayacakları mücadeleyi kazanmak istediklerini belirten 21 yaşındaki futbolcu, "İnşallah 2026 Dünya Kupası'na gidebiliriz. Hepimizin en büyük hayali o" dedi.

MUHTEMEL RAKİP BAYERN MÜNİH

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde muhtemel Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili soruya, "Kazanmak istiyoruz" cevabını verdi.

Milli yıldızın güncel piyasa değeri 90 milyon euro.

Real Madrid, çeyrek finalde Bayern Münih-Atalanta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Alman ekibi, İtalya temsilcisi karsısında ilk müsabakayı 6-1 kazanmıştı.

