68 metreden attığı golle La Liga rekoru kırdı. Millî yıldız, Elche kalecisini avlayıp harika bir gole imza attı. Arbeloa ‘Çerçeveletin’ dedi. La Liga hesabı “Bu çocuk dâhi!” paylaşımı yaptı.

Millî futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid’in Elche’yi 4-1 mağlup ettiği maçta 68 metreden attığı enfes golle geceye damga vurdu. Karşılaşmanın ardından hocası genç yıldızı överken, İspanyol basını ise golü şimdiden Puskas ödülü için aday gösterdi. 58’de oyuna dâhil olan Arda Güler, kaleye 72 metre uzakta topu soluna alıp sürdü, kaleci Matias Dituro’nun biraz önde olduğunu görünce müthiş bir füze gönderip şimdiden “Puskas Yılın Golü” ödülünü alabilecek bir gol attı.

GOLÜ İZLEMEK İÇİN BİLE ÜÇ BİLET ALINIR

Başta Bernabeu tribünleri olmak üzere Real Madrid kulübesi ve sahadaki oyuncular golü çılgınca alkışlarken takım arkadaşları Arda’nın etrafında sevinç yumağı oluşturdu. Real’in hocası Arbeloa “Posterini yaptırın, çerçeveletin duvarınıza asın. Harika bir gol, inanılmaz. Sırf bu golü izlemek için bile bir değil en az üç bilet bile alınır” derken La Liga’nın resmî hesabından “O, kısaca bir dâhi” paylaşımı yapıldı. Arda, sosyal medya hesabından golünü “Bunu evde denemeyin” esprisiyle paylaştı. Arda, İnigo Martinez’in 55 metreden attığı gol rekorunu 68 metreye çıkarıp La Liga’nın rekorunu eline geçirdi.

BAKTIM KALECİ ÇIKMIŞ...

Arda Güler maç sonrası verdiği röportajda, “Gerçekten çok mutluyum, bu golü “golazo” (harika bir gol) olarak tanımlayabilirim. Saha içinde kaleciye baktım ve onun kalesinden önde olduğunu fark ettim. O an bunu yapabileceğimi anladım, şansımı denedim ve sonuç harika oldu” dedi.

PUSKAS’I VERİN

İspanyol gazetesi Marca “Real Madrid’in yıldız oyuncusu Arda Güler sihirli değneğini salladı ve stadyum âdeta bir trans hâline girdi. Türk dâhi oyuncunun Elche’ye karşı attığı o muhteşem gol, taraftarların nesilde bir kez şahit olabileceği türden bir goldü. Arda Güler’in muhteşem golü şimdiden FIFA Puskas Ödülü için ciddi bir aday. Bir başyapıtın bütün unsurlarına sahip” ifadelerini kullandı.

PEREZ ARDA’YI KUTLADI

İspanyol basınından Defensa Central, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in maç sonrası soyunma odasına inerek takımı galibiyetten dolayı kutlarken Arda Güler’i özel olarak tebrik ettiğini yazdı.



